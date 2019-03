huffingtonpost

(Di martedì 19 marzo 2019) Tragedia nel mondo del nuoto. E'a soli 26To, atleta di Hong Kong ma con passaporto australiano, specialista dello stile libero e dei misti. Il giovaneha avuto un malore durante una sessione di allenamento in Florida, è stato subito trasportato in ospedale dove però è deceduto, ha fatto sapere l'istituto sportivo di Hong Kong.Tovinto un argento ai mondiali nel 2013, e altre tre medaglie iridate (argento e due bronzi) in vasca corta. Nel palmares anche sei podi alle Olimpiadi giovanili di Singapore nel 2010, tra cui l'oro nei 400 misti. "era un ragazzo amato da tutti, gentile e divertente" il ricordo dell'istituto Sport di Hong Kong. Non sono chiare le cause della morte.

repubblica : Nuoto, è morto Kenneth To: 26 anni, aveva vinto 4 medaglie mondiali [news aggiornata alle 12:44] - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Nuoto, è morto Kenneth To: 26 anni, aveva vinto 4 medaglie mondiali [news aggiornata alle 12:44] - SoloCristy : RT @HuffPostItalia: Kenneth To è morto. Il nuotatore aveva 26 anni -