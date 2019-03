Pd | Zingaretti alla prova dell' assemblea | primo test

Sondaggio Swg - allarme rosso : effetto-Zingaretti - dove vola il Pd. Le cifre impensabili : Effetto Zingaretti? Dopo le primarie del 3 marzo, che hanno sancito la vittoria del governatore del Lazio nella corsa alla segreteria del Pd, con l' uscente Maurizio Martina e l' outsider Roberto Giachetti ben distanziati, il partito rimonta nei sondaggi. E secondo la Swg, che ogni lunedì fornisce u

Nicola Zingaretti - il drammatico no di Emma Bonino alla lista unitaria : ora rischia l'umiliazione : Nicola Zingaretti deve incassare il primo clamoroso no al progetto del listone per le elezioni Europee da Emma Bonino e Bruno Tabacci. I leader di +Europa hanno rifiutato l'accordo con il segretario del Pd per una lista unitaria, della quale hanno discusso oggi nella sede del partito europeista. Zin

Roma - palazzo inagibile venduto da Parnasi alla provincia : 105 indagati da Corte Conti - anche Zingaretti e Raggi : L’affare legato al palazzo “inagibile” di Luca Parnasi all’Eur Castellaccio, venduto alla provincia di Roma nel 2012, è di nuovo un caso. Eccola, dunque, la prima grana da segretario del Partito Democratico per Nicola Zingaretti. La procura regionale della Corte dei Conti del Lazio, infatti, ha inviato un atto di costituzione in mora per 105 persone, intimando loro il pagamento “entro 10 giorni lavorativi” di ben 263.460.600 euro. Un atto, in ...

Elezioni europee 2019 - Pd e PiùEuropa correranno separati. Zingaretti : “Faremo due liste aperte alla società civile” : Il Partito Democratico e PiùEuropa correranno alle Elezioni europee con liste separate. Ad annunciarlo sono i leader dei due partiti Nicola Zingaretti e Benedetto Della Vedova che in giornata si sono incontrati a Roma. “Abbiamo avuto un incontro franco e leale – ha detto il segretario di PiùEuropa, Della Vedova – in cui abbiamo convenuto che ci riconosciamo in una visione comune di difesa dell’Unione Europea e di necessità di ...

Pd - Zingaretti : “Voglio andare via dalla sede del Nazareno. Ne serve una nuova - aperta a ragazzi e ragazze” : Lo “spalanchiamo le porte e cambiamo tutto” evocato dal palco subito dopo la vittoria delle primarie Pd si è tradotto in una prima idea: un trasloco. “Vorrei cambiare la sede nazionale, spostarla da via del Nazareno e costruire sedi con co-working delle idee per ragazzi e ragazze, che ci dicano ‘state sbagliando, dobbiamo cambiare posizione’. Dobbiamo sbaraccare e ricostruire, aprire una nuova e bella sede con una ...

Nicola Zingaretti - la balla del segretario Pd da Fazio : l'ombra di Renzi - perché vuol cambiare sede : Azzerare ogni traccia di Matteo Renzi, dai suoi uomini all'interno del Partito democratico fino agli uffici faraonici che l'ex premier si è tenuto in pieno centro a Roma. L'obiettivo ai limiti dell'ossessione per Nicola Zingaretti è dimostrare che il suo partito ha voltato pagina rispetto al passato

Quanto guadagna Nicola Zingaretti alla regione e stipendio segretario Pd : Quanto guadagna Nicola Zingaretti alla regione e stipendio segretario Pd Dopo le Primarie di domenica scorsa – 3 marzo 2019 – Nicola Zingaretti è diventato il nuovo segretario del Partito Democratico. Zingaretti dal 2013 è governatore della regione Lazio. Nicola Zingaretti: Quanto guadagna un presidente di regione A fine 2012, la Conferenza delle regione ha disposto un tetto massimo di 13.800 lordi – comprensivi di indennità e spese ...

DALLA CINA/ Lao Xi : l'unica chance di Zingaretti per non soccombere a Salvini : Zingaretti, nuovo segretario del Pd, ha due fronti aperti: quello interno al partito, fatto di potentati, e quello esterno, che richiede strategie

Quanto guadagna Nicola Zingaretti alla regione e stipendio segretario Pd : Quanto guadagna Nicola Zingaretti alla regione e stipendio segretario Pd Dopo le Primarie di domenica scorsa – 3 marzo 2019 – Nicola Zingaretti è diventato il nuovo segretario del Partito Democratico. Zingaretti dal 2013 è governatore della regione Lazio. Nicola Zingaretti: Quanto guadagna un presidente di regione A fine 2012, la Conferenza delle regione ha disposto un tetto massimo di 13.800 lordi – comprensivi di indennità e spese ...

Sulla legittima difesa il Sì poco convinto di Di Maio e l'esultanza di Forza Italia. Zingaretti : "Pensare al lavoro - non alla propaganda" : La legittima difesa "è sicuramente una legge della Lega" ma "è nel contratto di governo. Io sono leale al contratto e si porta avanti e si vota. Non è che ci sia tutto questo entusiasmo nel M5s". Lo afferma il vicepremier e ministro Luigi Di Maio, a Rtl, sottolineando che allo stesso modo "non c'era tutto questo entusiasmo della Lega quando abbiamo votato la legge anticorruzione".alla domanda su cosa non gli piaccia della ...

Zingaretti mette Renzi alla porta : Nicola Zingaretti dovrà rianimare il Partito democratico. Come? Facendo opposizione. Da un anno a questa parte il Pd sembrava scomparso

Quel punto di contatto che avvicina Zingaretti alla base dei 5 Stelle : Nicola Zingaretti vince le primarie democratiche, diviene segretario e consente al MoVimento 5 Stelle di aprire Quello che gli analisti chiamano " secondo forno".Un canale di dialogo aperto che consenta di triangolare con un'altra forza politica e di non prendere troppi impegni vincolanti con il partner ufficiale, che in questo caso sarebbe - almeno in relazione all'esecutivo - la Lega di Matteo Salvini. Di Maio ne ha approfittatto - si fa per ...

Striscia la Notizia dà il benvenuto a Nicola Zingaretti : gaffe da brividi - cosa gli esce dalla bocca : Puntuale, anzi puntualissimo, ecco il "benvenuto" di Striscia la Notizia al neo-segretario del Pd, Nicola Zingaretti. Il tg satirico di Canale 5, infatti, gli ha dedicato un servizio nella puntata di lunedì 4 marzo: "Tutto ma proprio tutto sul neo segretario del Partito Democratico". S'inizia con un

Perché Zingaretti ha fatto bene ha partire da Torino - dalla TAV e dall'Europa : Alle spalle di Nicola Zingaretti ci sono un cartello con su scritto "Sì TAV" e una bandiera dell'Europa; davanti a lui c'è piazza Castello, quello che ormai è diventato il luogo simbolo della forte richiesta di crescita e sviluppo.Il neo segretario del Partito Democratico ha voluto cominciare il suo mandato da Torino, al fianco di Sergio Chiamparino. Lo ha fatto perché questo Paese dopo quasi un anno di governo ...