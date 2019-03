Ora La Juve si meriti l' urna fortunata

ilgiornale

(Di sabato 16 marzo 2019) L'errore più grande è ridurre la pesca della Signora a una parola:. Lo è sicuramente guardando il lotto delle partecipanti rimaste e pensando al City di Guardiola e al Barcellona di Messi. Poi ci sono due partite da giocare e ci sarà da sudare. Se non ci si crede, basta fare un giro a Madrid per un sondaggio. Perché Ajax-ntus è la sfida tra i giustizieri delle squadre madrilene. Probabile che la consultazione finisca con un testa a testa perché un tifoso colchoneros voterà per lacome favorita, quello merengues per l'Ajax. Entrambi vittime di due rimonte storiche. Il poker dei lancieri ha provocato un terremoto al Bernabeu, il tris di Ronaldo ha messo in dubbio un'icona come Simeone. I baby olandesi non si sono scoperti galattici in una notte, per conferme guardare l'andata contro il Real Madrid oppure consultare le statistiche con gli olandesi imbattuti nelle sette ...

