WhatsApp beta 2 19 74 per Android prepara il browser in-app

WhatsApp : sulla beta per Android arriva un nuovo menu per la selezione di emoji e stickers : ... e di un sistema di meno invasivo di inviti ai gruppi , su WhatsApp beta sbarca anche un' ulteriore feature , questa volta inerente il mondo degli stickers e delle emoji. I sempre puntuali e vigili ...

Attenti alle versioni beta di WhatsApp : Attenti alle versioni beta di Whatsapp, alcuni utenti lamentano infatti la perdita degli allegati, ma il problema sarebbe di facile soluzione

Segnalati diversi problemi WhatsApp con le beta di inizio marzo : Una giornata ricca di spunti interessanti per quanto riguarda WhatsApp, almeno stando alle indicazioni ottenute in queste ore da coloro che sono sempre sul pezzo sotto questo punto di vista. Dopo aver analizzato in mattinata il significato delle nuove emoji in arrivo all'interno di questa e di altre app di messaggistica (potete consultare l'apposito articolo qui), bisogna analizzare con grande attenzione alcuni problemi Segnalati dagli utenti in ...

L’ultima beta di WhatsApp fa sparire gli allegati dalle chat : La versione beta di WhatsApp sta creando non pochi disagi agli utenti, che non possono più accedere ai messaggi multimediali nelle chat. L'articolo L’ultima beta di WhatsApp fa sparire gli allegati dalle chat proviene da TuttoAndroid.

Ufficiali le novità per i gruppi WhatsApp : sistema ad invito con la beta 2.19.55 : Stiamo vivendo un mese di febbraio assai intenso per tutti coloro che sono sempre a caccia di novità su WhatsApp. Uno degli aggiornamenti più attesi, messo a disposizione in un primo momento per il pubblico iPhone, come vi abbiamo riportato nei giorni è caratterizzato da alcune falle importanti. Mi riferisco all'upgrade che porta con sé il sistema di autenticazione e accesso all'app tramite riconoscimento dell'impronta o facciale. Tuttavia, c'è ...

WhatsApp beta 2.19.55 introduce il nuovo sistema di inviti ai gruppi per gli utenti Android : Un nuovo aggiornamento tramite il programma beta di WhatsApp ha portato il numero di versione a 2.19.55 e mostra finalmente che il nuovo sistema di inviti ai gruppi è in fase di sviluppo anche per la versione Android. Quando la funzionalità verrà implementata in remoto sui dispositivi Android, troveremo una nuova opzione per i gruppi nelle impostazioni della privacy, dove potrete decidere chi può aggiungervi ai gruppi. L'articolo WhatsApp beta ...

Più vicini utenti ed aziende su WhatsApp : attenzione alla beta 2.19.47 : Ci sono ulteriori novità da prendere in esame in queste ore per quanto riguarda WhatsApp e i prossimi aggiornamenti dell'applicazione. Dopo aver analizzato uno dei potenziali aggiornamenti in cantiere per l'applicazione, in riferimento alla possibilità di accedere ai gruppi solo su invito, accettando la richiesta senza ritrovarsi nel bel mezzo della conversazione a propria insaputa, oggi 14 febbraio tocca concentrarsi sulle novità presto in ...

Nuova grafica di WhatsApp per Android con la beta 2.19.45 : Se ieri vi avevamo parlato di alcuni importanti passi in avanti per conto di WhatsApp per iPhone, questa volta a ballare è la versione per dispositivi Android, che accoglie la beta 2.19.45, un'iterazione tendenzialmente chiamata a dare una bella rinfrescata all'interfaccia grafica, a partire dal menu dedicato alle impostazioni. Cambiano le icone relative a ciascuna opzione, anche nei sottomenu. Il layout appare più lineare e gradevole, proprio ...

WhatsApp beta 2.19.45 introduce un nuovo look per la pagina delle impostazioni : È disponibile sul Play Store la versione 2.19.45 di WhatsApp beta, con una interfaccia ridisegnata per le impostazioni ma nessuna nuova funzione. L'articolo WhatsApp beta 2.19.45 introduce un nuovo look per la pagina delle impostazioni proviene da TuttoAndroid.

Alla scoperta di 21 nuove emoticon WhatsApp 2019 appena riviste in beta : vecchie e nuove emoji a confronto : Più che doveroso è riportare ai nostri lettori le nuove emoticon WhatsApp 2019, o meglio chiarire come un bel gruppetto di emoji già in uso lo scorso anno sia stato rivisto dagli sviluppatori: in particolare per il sistema operativo Android nell'ultima beta di riferimento 2.19.21. Non è la prima volta che gli sviluppatori sono impegnati in un vero e proprio restyling delle amate faccine, come raccontato già nel mese di dicembre , ed ora tocca a ...