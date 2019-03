Castelvetrano | strangola la moglie e poi si uccide gettandosi su un coltello

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2019) Prima hato la, poi ha incastrato unnel braccio della donna e si è buttato sull’arma, lasciandosi trafiggere dalla lama. Li hanno trovati l’uno sull’altra, morti, distesi sul letto della camera in cui da bambini dormivano i loro figli. Omicidio-suicidio, secondo la ricostruzione degli investigatori. Lui, Gino Damiano, idraulico di, in provincia di Trapani, secondo quanto ricostruito nella prima fase delle indagini, avrebbe prima ucciso la, Rosalia Lagumina di 12 anni più giovane, e poi si sarebbe tolto la vita.A trovarli, venerdì mattina, sono stati i vigili del fuoco, entrati nell’appartamento dopo una segnalazione dei carabinieri. Damiani non era andato al lavoro e il suo socio, preoccupato, aveva preso a chiamarlo al cellulare. Non ricevendo risposta, ha chiamato i soccorsi che hanno trovato nel piazzale della casa ...

