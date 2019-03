Cari ragazzi: disobbediteci è l’unico modo per superare l’orrore di quest’epoca (Di venerdì 15 marzo 2019) Cari ragazzi, care ragazze, non fermatevi al primo articolo che leggete su web, neanche a questo che ho scritto io. Finitelo e passate ad altro. Respingete i ragionamenti facili, non vergognatevi mai di piangere, abbiate il coraggio di sorridere. La mia generazione ha fallito e sta provando a usare il web, i vostri linguaggi, per portarvi nella direzione dell'odio, che quando esplode ha il rumore di un fucile che rimbomba dentro una Moschea.



