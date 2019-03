Manè super gol | papera Neuer Video | stop | dribbling e cucchiaio | Liverpool avanti

Roma : in manette 3 persone che rapinarono con mazza baseball supermercato : Roma – I Carabinieri della Stazione di Roma Prenestina, coordinati dal Gruppo reati gravi contro il patrimonio e gli stupefacenti della Procura di Roma, sono riusciti a dare un volto ed un nome ai tre autori di due violente rapine, avvenute il 5 e il 25 gennaio scorso ai danni di due fratelli bengalesi, gestori di un minimarket di via Crispolti. In tre, due 18enni e un minorenne, tutti Romani, rapinarono dell’incasso, del telefono e ...

Catturato dopo 14 anni di latitanza - in manette il superboss Di Lauro : Era a pochi chilometri da casa, Marco Di Lauro, il superboss della camorra, figlio Di "Ciruzzo 'o Milionario", Catturato in un'abitazione a via Emilo Scaglione, nel quartiere Chiaiano, di Napoli. Secondo latitante più pericoloso d'Italia, dopo Matteo Messina Denaro, 38 anni, era ricercato da 14 anni, quando nel corso del blitz della "notte delle manette", il 7 dicembre del 2004, fece perdere le sue tracce. Circa mille agenti, invasero Scampia e ...

Euro supera 1 - 14 dollari a massimi 3 settimane dopo parole Powell : Roma, 26 feb., askanews, - Scambi notturni ancora in rialzo per l'Euro, che è arrivato brevemente a salire sopra quota 1,14 dollari, mentre il biglietto verde si modera a seguito dei messaggi lanciati ...

Altra delusione amorosa per Balotelli - SuperMario perde le speranze : “destinato a rimanere single a vita” : Mario Balotelli torna single, dopo essere comparso sui social accanto ad una donna misteriosa fa marcia indietro: “ho perso le speranze” Pensavate fosse la volta buona per Mario Balotelli? Vi sbagliavate! Il calciatore in forza al Marsiglia, dopo aver pubblicato sui social una serie di scatti accanto ad una donna misteriosa, insieme a dediche romantiche per lei, ha fatto marcia indietro su Instagram. L’attaccante del ...

Volley - SuperLega 2019 : 21^ giornata - Civitanova-Modena il big match. Perugia per rimanere in vetta - Trento rischia a Verona : Nel weekend tornerà protagonista la SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile andrà in scena con la 21^ giornata dopo la sosta della scorso fine settimana dovuta alla Final Four della Coppa Italia. I riflettori sono tutti puntati sul big match tra Civitanova e Modena che si sono già fronteggiate mercoledì sera in Champions League, la Lube ha espugnato il PalaPanini sigillando la qualificazione ai quarti di finale mentre i ...

Leonardo completa acquisto Vitrociset : superati intoppi delle scorse settimane. Uilm : “Ora trattativa per il rilancio” : La richiesta di sequestro da parte di Mer Mec? Quella avanzata dai figli di primo letto di Camillo Crociani? Il presunto inserimento dei francesi di Thales nell’acquisizione della società romana? Tutto superato: nel pomeriggio di oggi Leonardo Finmeccanica ha comunicato di aver completato l’acquisto di Vitrociset, precisando che “che si sono verificate tutte le condizioni previste, tra cui le autorizzazioni Golden Power e ...