Barbara D' Urso costretta ad interrompere l' intervista a Corona | coprifuoco alle 23 | 00

Blastingnews

(Di giovedì 14 marzo 2019) Ieri sera è andata in onda la prima puntata del nuovo programma diD'"Live, non è la D'". L'avvenimento più atteso era sicuramente l'a Fabrizio. L'ex paparazzo, infatti, ha chiesto di presenziare all'interno del nuovo show di Canale 5 per scusarsi di persona conD'per una vicenda risalente a molti anni fa. In occasione del confronto decisivo, però, la conduttrice è stataadl'a causa delgiudiziaro pendente sul capo di Fabrizio. L'ex paparazzo, infatti, non ha avuto il permesso di trattenersi oltre le 23.00 perciò l'è proseguita da casa sua.L'astio traD'e Fabrizio: lui si scusa in diretta con la conduttriceD'ieri ha debuttato con il suo nuovo programma "Live, non è la D'". La conduttrice si è mostrata estremamente emozionata e agitata ...

pomeriggio5 : La nostra Barbara d'Urso spiega una delle tante novità di Live - #NoneladUrso. Attraverso l'app e il sito Mediaset… - MarioManca : Comunque al di là di tutto io non so davvero come faccia Barbara D'Urso. In onda dal lunedì al venerdì, poi la dome… - QuiMediaset_it : Siete pronti per il primo appuntamento con @carmelitadurso e Live -#NoneladUrso? Tra gli ospiti in studio #AlBano… -