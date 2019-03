Sarah Felberbaum tra Roma e cinema | ' Daniele dovrà prendere una decisione difficile'

Sarah Felberbaum : "Daniele? Uno dei più saggi che conosca. Quella volta in cui nostra figlia gli disse che Preziosi era suo padre" : "I miei figli giocano a palla come tutti gli altri". Sarah Felberbaum e Daniele De Rossi sono sposati dal 2015 e insieme hanno avuto due figli: Olivia, 5 anni, e Noah, 2. Non sperano possano seguire le loro orme, non si augurano per loro un futuro nel calcio o nello spettacolo. Da quei mondi, i loro mondi, li tengono a una certa distanza: poche volte sono allo stadio a tifare per il padre, calciatore giallorosso, e fino a qualche tempo fa, la ...