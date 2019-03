repubblica

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Il tradizionale appuntamento di inizio stagione del Fondo per l'Ambiente. Tra visite a castelli, giardini o chiostri normalmente chiuse, il messaggio dellacome ponte tra le culture. Da Palermo a Brescia, da Modena a Roma, i suggerimenti

TuttaPalermo : Millecento meraviglie e 100 guide straniere per mostrarle. Giornate Fai tra bellezza e solidarietà - umbriatweets : Avete letto? Millecento meraviglie e 100 guide straniere per mostrarle. Giornate Fai tra bellezza e solidarietà… - cronaca_news : Millecento meraviglie e 100 guide straniere per mostrarle. Giornate Fai tra bellezza e solidarietà… -