Trump | «Gli aerei moderni sono troppo complessi | serve Einstein per pilotarli»

Boeing 737 - Donald Trump : "Gli aerei di oggi sono troppo complessi. Non voglio che a guidarli sia Einstein - ma un pilota" : Dopo la tragedia Donald Trump del Boeing 737 Max precipitato in Etiopia, Donald Trump interviene sulla questione della sicurezza degli aerei. In un post su Twitter scrive: "Gli aeroplani stanno diventando fin troppo complessi da far volare", una "complessità che crea pericolo". "Non sono più necessari i piloti ma piuttosto gli informatici del Mit. Non voglio che Albert Einstein sia il mio pilota. Io voglio che a grandi ...

La manovra di Trump : tagli al welfare - più spese per la difesa : NEW YORK - Già il titolo della manovra appena presentata dalla Casa Bianca - «Un budget per un'America migliore», sottotitolo: «Le Promesse mantenute, I Contribuenti prima» - tradisce i toni ...

Huawei - Trump alla Merkel : 'Se gli affidate le reti 5G - limiteremo la collaborazione con voi su intelligence' : Il testo porta la data di venerdì 8 marzo e la firma dell'ambasciatore americano a Berlino Richard Grenell , ed è stata spedita al ministero dell'economia tedesco. E' la prima volta che gli Stati ...

La manovra di Trump : tagli al welfare - più fondi per la difesa : Priorità alle spese per la difesa, alla sicurezza dei confini e alle infrastrutture. tagli al welfare e alla difesa ambientale. Questa la proposta di budget da 4.700 miliardi presentata da Trump al Congresso, che affila le armi e promette battaglia...

Huawei - Trump alla Merkel : “Se gli affidate le reti 5G - limiteremo la collaborazione con voi su intelligence” : Cresce la tensione tra Usa e Germania sul fronte delle rete 5G. Il presidente americano Donald Trump, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, ha inviato una lettera ad Angela Merkel dicendo che se i tedeschi intendono aprire le porte a Huawei per la realizzazione delle reti 5G gli Usa sono pronti a limitare la loro collaborazione con la Germania nel campo dell’intelligence. Il testo porta la data di venerdì 8 marzo e la firma ...

Via della Seta - il consigliere di Trump 'L Italia non legittimi le vanità cinesi' : 'L'Italia è un'importante economia globale e una grande destinazione per gli investimenti. Non c'è bisogno che il governo Italiano dia legittimità al progetto di vanità cinese per le infrastrutture'. A twittarlo è Garret ...

Consigliere Trump : "L'Italia non ha bisogno di legittimare progetto Pechino" : "L'Italia è un'economia globale importante e una grande destinazione d'investimento. Non c'è bisogno che il governo italiano legittimi il progetto cinese di vanità infrastrutturale". Lo afferma, in un tweet, Garrett ...

Tornado negli USA : Trump va in Alabama e autografa Bibbie : Donald Trump vola in Alabama, dove un Tornado ha provocato la morte di 23 persone, viene accolto come ”un dono di Dio’‘ e firma autografi sulle Bibbie dei fedeli. Il presidente degli Stati Uniti ha fatto tappa nella cittadina di Opelika e in particolare in una chiesa battista. E non ha esitato a soddisfare le richieste di alcuni fedeli, a cominciare da quella di un 12enne: Trump, con il suo pennarello di ordinanza, ha ...

Effetto-Trump sulla Cina : con i dazi dimezzato il surplus commerciale con gli Usa. Tonfo dell'export di Pechino del -20% : Il surplus commerciale cinese con gli Usa si è quasi dimezzato su base mensile a febbraio (14,72 miliardi di dollari contro i 27,30 miliardi di gennaio), in scia agli effetti dei dazi all'import del 'made in China' imposti dal presidente Donald Trump e alla lunga festività del Capodanno lunare: nei primi due mesi del 2019, il saldo è però attivo per 42,1 miliardi e in crescita del 3,9%, secondo le Dogane cinesi. ...

Tim Cook 'trolla' Trump e gli utenti Android : Un quadro idilliaco, un buon punto di partenza per parlare di economia e tecnologia. Ma poi succede quello che non ti aspetti. Donald Trump , probabilmente per un lapsus , nel ringraziare i presenti ...

Usa - giorno della donna : i Il Dipartimento di Stato toglie il premio alla giornalista finlandese perché ha criticato Trump : E alla vigilia del giorno della donna, la nota rivista di politica pubblica un imbarazzante resoconto del perché il premio è Stato ritirato: nel preparare la biografia della premiata, il personale ...

Trump hachera server e bandisce prodotti e tecnologia - Huawei fa causa agli Usa : “Legge incostituzionale” : Il gigante delle telecomunicazioni cinese Huawei passa al contrattacco e cita in giudizio gli Stati Uniti per il bando sull'utilizzo dei propri prodotti e servizi da parte delle agenzie federali. L'annuncio e' arrivato dal presidente di turno del gruppo, Guo Ping, dalla sede centrale del colosso cinese, a Shenzhen, che ha accusato gli Usa anche di aver hackerato i server della societa' e rubato email. Per Huawei, una parte della legge voluta dal ...

Trump hachera server e bandisce prodotti e tecnologia - Huawei fa causa agli Usa : “Incostituzionale” : Il gigante delle telecomunicazioni cinese Huawei passa al contrattacco e cita in giudizio gli Stati Uniti per il bando sull'utilizzo dei propri prodotti e servizi da parte delle agenzie federali. L'annuncio e' arrivato dal presidente di turno del gruppo, Guo Ping, dalla sede centrale del colosso cinese, a Shenzhen, che ha accusato gli Usa anche di aver hackerato i server della societa' e rubato email. Per Huawei, una parte della legge voluta dal ...

Trump contro gli studenti nella bolla : Sabato Donald Trump ha parlato di un ordine esecutivo che intende firmare a breve e che ci ha strappato sospiri di soddisfazione: se le università americane non accettano la libertà d’espressione e continuano a proteggere gli studenti dentro alle loro bolle al riparo da qualsiasi pensiero che non si