Rai | Freccero sbotta in audizione | “Vespa comanda e io mi devo inchinare Lo so | pagherò

Carlo Freccero : 'Mi sono dovuto inchinare - in Rai comanda ancora Bruno Vespa. E so che pagherò le conseguenze' : 'È sbagliato il venerdì per Povera Patria , che doveva infatti andare il mercoledì . Ma io ho dovuto inchinarmi al coordinamento dei palinsesti, perché Bruno Vespa non vuole contro-programmazione. ...

"Comando in Rai? Non siamo ridicoli" - Vespa risponde a Freccero : Roma, 12 mar., AdnKronos, - "'Vespa comanda sui palinsesti Rai?'" Non siamo ridicoli. 'Porta a porta' va in onda a ore impossibili, viene massacrata dai commenti alle partite di calcio che ci fanno ...

Carlo Freccero : "Mi sono dovuto inchinare - in Rai comanda ancora Bruno Vespa. E so che pagherò le conseguenze" : "È sbagliato il venerdì per Povera Patria, che doveva infatti andare il mercoledì. Ma io ho dovuto inchinarmi al coordinamento dei palinsesti, perché Bruno Vespa non vuole contro-programmazione. Basta, mi sono liberato. E già so che pagherò questa affermazione". Carlo Freccero, riporta l'Adnkronos,

"Comando in Rai? Ridicolo" - Vespa risponde a Freccero : "'Vespa comanda sui palinsesti Rai?'" Non siamo ridicoli . 'Porta a porta' va in onda a ore impossibili, viene massacrata dai commenti alle partite di calcio che ci fanno partire al 4% e dal ...

Rai - scontro Lega-Freccero in Vigilanza : 'Crollo ascolti'. Il direttore di Rai2 : accuse vergognose : Le accuse sono pesanti: 'Lei è un grande, ma con una visione di 15 anni fa'. È s contro tra e in commissione di Vigilanza sulla . Durante l'audizione del direttore di Rai 2 è stato il capogruppo ...

Freccero : "Popolo sovrano insuccesso - è un calvario per me - ma con mia direzione ascolti Rai2 in crescita" : "Sto lavorando a un programma comico in otto puntate per la prima serata di Rai2. Sarà una novità esclusiva nel panorama tv, dedicato al pubblico giovane. Più di questo però non posso dire perché non abbiamo ancora firmato i contratti". Lo ha annunciato il direttore di Rai2, Carlo Freccero, nel corso della sua audizione in Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, parlando dei palinsesti ...

Scontro in Vigilanza Lega-Freccero - direttoreRai2 : accuse vergognose : Roma, 12 mar., askanews, - Scontro tra Lega e Carlo Freccero in commissione di Vigilanza sulla Rai. Durante l'audizione del direttore di Rai 2 è stato il capogruppo leghista Paolo Tiramani ad ...

The Voice - l'ultima voce inquietante su Carlo Freccero : chi vuole portare in prima serata su Rai 2 : Nuove ipotesi circa il quarto coach di The Voice 2019. A seguito delle polemiche scoppiate sulla nomina di Sfera Ebbasta, il programma adesso deve cercare un nome buono per sostituire il trapper milanese e completare la squadra dei giudici. Come riporta TvBlog, il direttore di Rai2 Carlo Freccero av

Carlo Freccero ci riprova e Suburra La Serie torna in prima serata al venerdì su Rai2 : Non si capisce bene se Carlo Freccero voglia cavalcare l'onda del rilascio della seconda stagione da parte di Netflix o se siano arrivate forte e chiaro la protesta degli spettatori, fatto sta che Suburra La Serie tornerà nella prima serata di Rai2. Con un comunicato stampa rilasciato qualche ora fa la rete ha rettificato l'errore presente in guida e che dà in prima serata NCIS e le sue repliche, a favore di due nuovi episodi di Suburra La ...

Michele Santoro - Carlo Freccero studia il ritorno in Rai : cosa temono i leghisti : Nella Rai del cambiamento, dove di mutamenti per il momento non se ne vedono, il nome di Michele Santoro produce lo stesso effetto del famoso confetto Falqui del Carosello degli anni '60. Basta la ...

Freccero pensa al ritorno di Santoro su Raidue? : Carlo Freccero potrebbe chiamare Michele Santoro per risollevare le sorti di Popolo Sovrano. Il programma che ha preso il posto di Nemo, condotto sempre da Alessandro Sortino, è iniziato malissimo ed ...

Rai2 - interrogazione della Lega. Che attacca Freccero : “Torna Santoro?”. Il servizio pubblico smentisce : Michele Santoro di nuovo su Rai2, magari per condurre, produrre o prestare la sua consulenza al programma Popolo Sovrano. Per ora si tratta solo di un’indiscrezione raccolta dai parlamentari della Lega in commissione di Vigilanza, già smentita dalla rete diretta da Carlo Freccero che nega ci siano “accordi sul tavolo per il ritorno del giornalista su Rai2 o progetti concreti in partenza”. A sollevare polemicamente la questione ...

Rai2 - Freccero : «Popolo Sovrano costa 150 mila euro. Se non crescerà - bisogna cambiarlo». E su Sfera Ebbasta… : Carlo Freccero Lavori in corso. E’ un Carlo Freccero con le mani all’opera quello che, a tre mesi dal suo insediamento come direttore, sta armeggiando nel cantiere di Rai2. Tra debutti incerti e novità in palinsesto su cui scommettere, l’esperto di tv e comunicazione ha idee e progetti per trasformare la seconda rete, costretto però a fare i conti con i tempi ristretti di un mandato che coprirà una sola stagione. Dalle pagine ...

Freccero : "Prima puntata di Popolo sovrano un disastro. Sfera Ebbasta escluso da The Voice? Rai politicamente corretta" : Intervistato dal quotidiano Libero, Carlo Freccero ha affrontato alcuni temi caldi che riguardano la sua Rai2. A partire dalle profonde difficoltà di Popolo sovrano, il programma di approfondimento le cui prime due puntate andate in onda il giovedì sera hanno ottenuto una share inferiore al 3%. Il direttore - a tempo determinato, a fine anno finirà il mandato - della seconda rete della tv pubblica ammette di aver "avuto la presunzione di ...