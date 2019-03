Zidane torna al Real | contratto fino a 30 giugno 2022

agi

(Di lunedì 11 marzo 2019) E' ufficiale il ritorno alMadrid di Zinedine Zidane. Per il tecnico franceseal 30. Un ritorno clamoroso a nove mesi e mezzo dal sorprendente annuncio delle dimissioni, cinque giorni dopo la storica conquista della terza Champions League consecutiva.Come aveva anticipato in mattinata la stampa spagnola, il presidente delle merengues, Florentino Perez, ha incontrato il consiglio di amministrazione e ha deciso di esonerare Santiago Solari, all'indomani della vittoria in campionato con il Valladolid, magra consolazione dopo la cocente eliminazione dalla Champions League.Oltre alla sconfitta casalinga per 1-4 con l'Ajax, costato l'addio all'Europa, Solari paga la doppia sconfitta casalinga con il Barcellona, il febbraio in campionato e il 27 febbraio in Coppa del Re. Zidane guiderà la squadra nelle restanti 11 giornate di campionato in questa ...

