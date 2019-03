Giorgetti | ' Non basta il governo per lo stop alla Tav | serve il Parlamento'

"Giorgetti ha la coda di paglia". Paragone insiste : "È uomo di potere - le sue relazioni non sono indice di cambiamento" : "Giorgetti dice che la rabbia fa dire cose sbagliate, io dico rovesciando che forse la coda di paglia induce a precisare alcuni incontri". Gianluigi Paragone rilancia la sua polemica con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dopo che a Mezz'ora in più Giorgetti aveva risposto alle accuse ricevute dall'esponente M5S sui suoi incontri con uomini "del sistema" come Mario Draghi, Vittorio Grilli e altri."Giorgetti ha smentito ...

Giorgetti : Ad Sport e Salute non politico : ANSA, - VARESE, 22 FEB - 'Sono molto soddisfatto per le oltre 200 candidature arrivate per la carica di componente del Cda di Sport e Salute Spa.

Manovra bis : Giorgetti - non servirà : ANSA, - MILANO, 22 FEB - "Pensiamo di no, peraltro è già tutto scritto nella legge di bilancio". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti ha risposto ai cronisti che ...

E Giorgetti Non esclude più la manovra correttiva : "Vedremo nei prossimi mesi". Opposizioni all'attacco : "Questo è un altro problema e lo vedremo nei prossimi mesi". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, ha risposto a chi gli chiedeva se sia necessario pensare ad una manovra correttiva per l'economia italiana, oggi a margine di un convegno a Milano nella sede di Banco Bpm. È la prima volta che un esponente di primo piano del Governo gialloverde parla in questi termini della ...

Caso Pro Piacenza - Giorgetti : 'Una vergogna inaudita - stretta su club non in regola' : E annuncia: 'Intendo convocare tutte le parti interessate per trovare una soluzione che tuteli prima di tutto i giovani e la loro passione per lo sport. Domani vedrò Gravina con il quale ho già ...

Pro Piacenza - Giorgetti : “Vergogna inaudita - non deve ripetersi” : “E’ una vergogna inaudita quello che è accaduto ieri al Peschiero di Cuneo. L’umiliazione dei sette giovanissimi della Pro Piacenza è una cosa che non voglio più vedere”. Così Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport, ha commentato quanto accaduto in Lega Pro. “Bisogna garantire il rispetto delle norme, sulla carta […] L'articolo Pro Piacenza, Giorgetti: ...

Autonomia : Giorgetti (FdI) - 'richiesta del Veneto non è egoismo del Nord' (2) : (AdnKronos) - “Sinceramente - sostiene Giorgetti - non capisco la paura dei colleghi e dei tanti esponenti del Sud dei vari partiti; l’Autonomia è garanzia di trasparenza e di responsabilità, conviene a tutti. È necessario che da Nord a Sud si eliminino gli sprechi, le opere inutili, la corruzione e

Autonomia : Giorgetti (FdI) - 'richiesta del Veneto non è egoismo del Nord' : Venezia, 15 feb. (AdnKronos) - “Il continuare a definire la richiesta del Veneto allo Stato, di attuare quanto già previsto dalla Costituzione, egoismo del nord è suicida per il Sud”. Così interviene Massimo Giorgetti, Vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto ed esponente di Fratelli d'Ital

"Basta che non sia 'romano'". Il profilo del manager del nuovo sport italiano sognato da Giorgetti : "Un manager lontano dal mondo 'romano'" che arrivi per gestire sport e Salute "con atteggiamento lontano dalle solite conventicole o dai circoli". Questo il profilo - secondo fonti governative ascoltate dall'HuffPost - che il sottosegretario Giancarlo Giorgetti vorrebbe a capo della sua creatura, nata al posto di Coni Servizi, di cui è stato oggi pubblicato l'avviso di bando.Anzi, "non un bando, ma un avviso, una richiesta di ...

Ammissione Giorgetti - pronto a ritirarmi dal governo se non passa l’autonomia regionale : Il governo sempre più distante, la rottura sembra molto vicina, qualcuno dice che avverrà prima delle europee Il governo sembra avere ormai le ore contate. E la data della fine, finora immaginata dopo le elezioni europee, potrebbe essere anticipata. Del resto è difficile tenere tutto insieme se Luigi Di Maio, Danilo Toninelli e Alessandro Di Battista mostrano il dossier sulla Tav ai francesi e non ai colleghi italiani, se non è ancora chiara la ...

Giancarlo Giorgetti : 'Crisi di governo - se non passasse l'autonomia io mi ritirerei' : Il governo sembra avere ormai le ore contate. E la data della fine, finora immaginata dopo le elezioni europee, potrebbe essere anticipata. Del resto è difficile tenere tutto insieme se Luigi Di Maio ,...

Giorgetti : istituzioni vicine a Manuel - non resterà solo in sua battaglia : Roma – “Sostegno e vicinanza a Manuel e alla sua famiglia. Una tragedia che addolora tutti noi. Se la famiglia vorra’ andro’ a trovare il giovane atleta per dirgli che non e’ solo e’ che le istituzioni sono al suo fianco in questa battaglia drammatica che dovra’ affrontare”. Cosi’ il sottosegretario alla Presidenza con delega allo sport Giancarlo Giorgetti sulla vicenda del nuotatore Manuel ...

