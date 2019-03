Epic Games potrebbe introdurre la Ranked Mode in Fortnite

Dal 15 marzo non sarà più possibile acquistare The Division 2 da nessun rivenditore che non sia Epic Games Store : A quanto pare l'accordo tra Ubisoft ed Epic Games relativo alla distribuzione di The Division 2 non è servito solo a cercare di spodestare Steam, ma anche a frenare i guadagni di rivenditori digitali di terze parti come Gamesplanet e Green Man Gaming.Come riporta PC Gamer, dal 15 marzo sarete in grado di acquistare una copia digitale di The Division 2 solo Uplay o dall'Epic Games Store, naturalmente la stessa regola sarà applicata a tutti i ...

Fortnite : l'attore Alfonso Ribeiro ha abbandonato la causa contro Epic Games relativa alla Carlton Dance : l'attore Alfonso Ribeiro (famoso per aver vestito i panni di Carlton nella serie Willy il Principe di Bel Air) ha recentemente abbandonato la causa legale ai danni di Epic Games. Chi non conoscesse la vicenda, deve sapere che Epic Games è stata portata in tribunale da Ribeiro, in quanto colpevole di aver inserito la sua "Carlton Dance" nel suo Fortnite (in forma di emote) senza i dovuti permessi.Come riporta Fortnite Intel, le cause dietro alla ...

Epic Games Store : ecco i due giochi gratuiti di marzo : Epic Games ha annunciato quali saranno i due nuovi giochi gratuiti del mese di marzo. Come saprete, lo Store regala due titoli al mese e, dopo aver già svelato in precedenza Slime Rancher per marzo, ora apprendiamo che i giocatori potranno mettere le mani anche su Oxenfree.Slim Rancher è sandbox in prima persona in cui giocherete nei panni di Beatrix LeBeau, la giovane proprietaria di un ranch partita per "andare a vivere a migliaia di anni luce ...

Gli sviluppatori di Bastion e Hades parlano dell'arrivo di Epic Games Store : "è bello avere più concorrenza" : Supergiant Games è diventato una "star" nella scena di sviluppo indipendente dopo il successo ottenuto con Bastion, Transistor e con il più recente Pyre. Il loro ultimo progetto, il roguelike Hades, è stato tra i primi giochi pubblicati su Epic Games Store e non è disponibile da nessun'altra parte, almeno per il momento.Come segnala Wccftech, parlando con USGamer durante il DICE Summit 2019, Greg Kasavin (Direttore Creativo di Supergiant Games) ...

Anche Shakedown : Hawaii sarà esclusiva Epic Games Store per un periodo limitato : A quanto pare Shakedown: Hawaii (nuovo titolo dei creatori di Retro City Rampage) sarà pubblicato su PC in esclusiva temporale Epic Games Store. Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, parliamo di un open world in 16-bit in cui il giocatore dovrà costruire un sistema economico più o meno legale e contemporaneamente sabotare le attività rivali con ogni mezzo possibile. Ecco come viene descritto il gioco sulla sua pagina Epic Games ...

Epic Games è stata citata in giudizio per le loot box "predatorie" di Fortnite Salva il Mondo : A sommarsi alle denunce ricevuto per i presunti balletti rubati, ora Epic Games deve far fronte ad un altro polverone mediatico: la denuncia per le loot box della modalità Salva il Mondo.Come riporta Theverge, Salva il Mondo è la modalità PvE di Fortnite, nonché anche quella a pagamento. All'interno del negozio di gioco sono state inserite le famigerate loot box, le quali in seguito ad un aggiornamento hanno iniziato a mostrare gli oggetti ...

I due artisti afroamericani Jared Nickens e Jaylen Brantley fanno causa ad Epic Games per i soliti balletti "rubati" ed inseriti in Fortnite : Come ormai tutti saprete, negli ultimi tempi sempre più personaggi famosi stanno portando Epic Games in tribunale con l'accusa di aver inserito e venduto i loro passi di danza in Fortnite senza permesso. Ad oggi tutte queste cause non hanno portato a nulla ed anzi, l'Ufficio Brevetti americano ha affermato che per poter registrare una coreografia, essa deve essere un minimo articolata. Come riporta Gamesindustry, questa volta ad accusare la ...

Metro Exodus è un'esclusiva dell'Epic Games Store ma gli utenti Steam lo tempestano di recensioni positive : Sebbene Metro Exodus abbia "lasciato" Steam in favore di un'esclusiva temporale per l'Epic Games Store, la pagina dedicata al titolo è ancora accessibile e in questi giorni è bombardata da recensioni positive da parte dell'intera community. Una notizia piuttosto peculiare riportata da Eurogamer.net.Si tratta principalmente di utenti che hanno preordinato il titolo prima del suo passaggio allo Store di Epic Games. Metro Exodus infatti ...

Cambia tutto per Fortnite Stagione 8 : Epic Games dice addio agli aerei : Fortnite Stagione 8 è sempre più vicina. La prossima evoluzione della celebre Battaglia Reale di Epic Games prenderà infatti il via il 26 febbraio, subito dopo la pubblicazione dell'aggiornamento 8.0.0 già annunciato dalla compagnia a stelle e strisce. Un'evoluzione che, neanche a dirlo, porterà con sé diverse novità. Se già sappiamo che la mappa è destinata a Cambiare - sconvolta dai recenti terremoti registrati sulla grande isola di gioco -, ...

Close to the Sun verrà lanciato sull'Epic Games Store entro l'anno : Anche Close to the Sun si aggrega alla crescente lista di esclusive dell'Epic Games Store, riporta Eurogamer.net.Come possiamo vedere, si tratta di un gioco horror di cui abbiamo sentito precedentemente parlare all'E3 del 2017, quando venne mostrato il trailer di presentazione. l'anno scorso ne ne è riparlato dicendo che sarà pubblicato da Wired Productions e che un nuovo trailer sarebbe arrivato. Ebbene è ora giunta la notizia che il gioco ...

Epic Games presenta la Fortnite World Cup - previsti premi per 100 milioni di dollari : Nella giornata di oggi Epic Games ha presentato la sua Fortnite: World Cup, evento mondiale dedicato al popolare battle royale, con premi fino a 100 milioni di dollari.Come riporta Fortniteintel, l'evento inizierà con i tornei di qualificazione, (dal 13 aprile al 16 giugno) e sono previste 10 partite settimanali con premi pari ad 1 milione di dollari. I primi 100 giocatori singoli e le prime 50 coppie si daranno appuntamento a New York City, che ...

Slime Rancher è il prossimo gioco gratuito dell'Epic Games Store : L'Epic Games Store, come forse saprete, offre ogni mese ben due titoli gratuiti da scaricare su PC, riscattabili dalla vetrina virtuale del launcher per un tempo limitato.Ebbene, come qui riportato da oggi sullo Store di Epic è disponibile gratuitamente Thimbleweed Park e lo sarà fino al 7 marzo, quando verrà rimpiazzato con un nuovo gioco.Il prossimo è dunque stato svelato, a rimpiazzare Thimbleweed Park a partire dal 7 marzo avremo Slime ...

World War Z sarà un'esclusiva di Epic Games Store : gli sviluppatori spiegano perché questa decisione è un vantaggio per i giocatori : Quando Metro Exodus divenne improvvisamente un'esclusiva a tempo per lo Store di Epic Games, nonostante fosse già disponibile per il pre-ordine tramite Steam, la community PC si divise sull'improvviso spostamento. Con la crescente popolarità del negozio di Epic, ora anche lo studio Saber Interactive è pronto a portare il suo World War Z.Come riporta Comicbook, Saber ha annunciato che World War Z sarà ritirato da Steam. Prevedibilmente, la ...