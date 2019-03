Doping nello sci | “esiste un’organizzazione in stile mafioso”

sportfair

(Di lunedì 11 marzo 2019) I Mondiali di sci nordico di Seefeld sono stati scossi dall’ondata di arresti perseguita ad un’attenta indagine della polizia austriaca Un’organizzazione criminale, strutturata in maniera molto simile alla mafia, presente per anni ai più importanti eventi sportivi internazionali. Così la polizia austriaca descrive il clan al centro dell’inchiesta antiche alla fine di febbraio ha portato all’arresto di 9 persone, tra cui 5 atleti, ai Mondiali di sci nordico di Seefeld. Lo scandalo si è già allargato ad altri sport con le confessioni shock dei due ciclisti Stefan Denifl e Georg Preidler. L’inchiesta ruota attorno al medico Mark Schmidt, ora recluso in un carcere a Monaco e già in passato accusato di pratiche illegali nel ciclismo con il team Gerolsteiner. Secondo quanto spiegato oggi in una conferenza a Vienna da Dieter Csefan, a ...

