Vaccini e autismo | un ulteriore studio prova l' inesistenza di un legame

(Di domenica 10 marzo 2019) Pochi giorni fa i ricercatori dello Statens Serum Institut di Copenaghen hanno pubblicato sugli "Annals of internal medicine" un ampioche dimostra l'inesistente relazione tra vaccinazioni e, dando l'ennesimo colpo di grazia alle teorie del complotto suiLe tappe e i risultati delloUn teamdi ricercatori ha seguito per più di 10 anni un gruppo di 657.461 bambini, nati tra il 1999 e il 2010 in Danimarca; di questi 625.842 erano stati vaccinati e 31.619 non lo erano stati. I bambini sono stati seguiti dal primo anno di età fino al 31 agosto 2013, monitorando dati su vaccinazioni, storie familiari dio altri fattori di rischio.Nel periodo di tempo di durata dello, si è verificato che l'si è manifestato in 5.992 (0.96%) piccoli vaccinati e 525 (1,7%) bambini non vaccinati: dunque, il rischio di diagnosi diè pressoché ...

