Troppo brutta per essere stuprata | una sentenza della Cassazione fa discutere

(Di domenica 10 marzo 2019) E' passato poco tempo dalla ricorrenza dell'8 marzo, festa dedicata alla donna e finalizzata a rivendicare i diritticategoria. Spesso oggetto di violenze, familiari e non, le donne rappresentano una categoria che spesso rischia divittime del più becero sessismo. Stavolta, però, non c'è un femminicidio a far, ma unache, indubbiamente, farà storcere il naso a molti: la Corte, infatti, ha ritenuto non credibile il racconto di una donna che aveva denunciato uno stupro ad Ancona. La motivazione? Sarebbeaffinché qualcuno possa pensare di commettere uno stupro nei suoi confronti. Seppur con parole più tenere e istituzionali è esattamente questa la sostanza di unaprobabilmente senza precedenti.I fatti risalgono al 2015 Sono passati esattamente quattro anni da quando, nel marzo del 2015, una donna di origini ...

iside50 : RT @serebellardinel: Questa non si può chiamare #giustizia!!! Troppo brutta la vittima non è credibile lo stupro!!!Consiglio superiore del… - raffiaba : RT @anna_salvaje: 'Lui è troppo bello per credere che abbia bisogno di stuprare' poteva essere battuto solo da 'Lei è troppo brutta per cre… - lapennanicola65 : RT @marinaM5S: Tre giudici donne assolvono due violentatori con la motivazione : 'lei è troppo brutta per essere violentata.' Oh mio Dio! -