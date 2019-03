Il Napoli fa 0-0 primo tempo contro un buon Sassuolo

ilnapolista

(Di domenica 10 marzo 2019) Se non segni, c’è poco da fare. Ancelotti schiera ila trazione offensiva, con Insigne Mertens Verdi e Ounas, ma iltorna a essere impreciso sotto portaunschierato bene e diligente in campo. La squadra di De Zerbi non gioca più alla garibaldina, soprattutto in fase di non possesso. Quando hanno il pallone, gli uomini di casa provano a giocare e mettono in evidenza Boga che è un bel giocatore. Ilnon si arrende ed è sempre bravo a ripartire. In un paio di occasione è molto bravo Malcuit a chiudere con la diagonale.Ilsoffre ilnella parte centrale del, poi riprende il pallino del gioco. Non trova però mai il tiro decisivo. Comincia Insigne al secondo minuto, servito da un retropassaggio: tiro al volo da ottima posizione e pallone di pochissimo alto sulla traversa.Ilsi perde spesso per mancanza ...

