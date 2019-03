Grosseto | due caccia in volo per un aereo sparito dai radar

repubblica

(Di domenica 10 marzo 2019) Allarme nella notte tra sabato e domenica. Il velipolacco aveva interrotto i contatti. Allerta rientrato

