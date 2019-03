I migranti vogliono il sussidio In arrivo una pioggia di ricorsi

migranti : Sea Watch - 'pronti per tornare in mare ma le autorità non vogliono' : Palermo, 10 feb. (AdnKronos) - "Ci è stato detto che la nostra nave non è pronta per tornare a soccorrere". E' la denuncia di Sea Watch 3 che in un video pubblicato su Twitter spiega di essere ancora al porto di Catania, dopo il fermo della Guardia costiera per alcune irregolarità riscontrate. Il ca

Sea Watch - dietrofront della Francia sui migranti. Il Viminale : "Non li vogliono più" : Parigi prenderà solo persone che hanno bisogno di protezione ma appoggerà l'Italia per il rimpatrio dei senegalesi irregolari

Grillo : “migranti? Sia M5s che Lega vogliono impedire mercimonio della sofferenza. Impediamo false speranze” : “Sia noi che la Lega intendiamo impedire questo mercimonio della sofferenza”. La gestione dei migranti, i rapporti con la Lega e i primi mesi al governo: in una lunga intervista ad America Oggi, Beppe Grillo è tornato a parlare di attualità e delle misure messe in campo dall’esecutivo gialloverde. “Puoi fare come Minniti che ha bloccato il varco senza dirlo esplicitamente”, ha detto. “Oppure puoi impedire lo ...

Sea Watch 3 - la presa in giro dell'Olanda sui migranti : come vogliono fregare l'Italia : Il governo olandese ha respinto la richiesta da parte dell'Italia di farsi carico dei 47 migranti a bordo della Sea Watch 3, ferma nella darsa del porto di Siracusa. Poco importa agli olandesi che l'imbarcazione batta bandiera dei Paesi Bassi, la richiesta dei vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salv

BAGLIONI E migranti : LA RAI LO SCARICA/ De Santis : "Ha fatto un comizio". Pd attacca : "Vogliono epurarlo" : BAGLIONI e il caso MIGRANTI: la Rai lo SCARICA. Teresa De Santis: "Ha fatto un comizio". Pd all'attacco con Anzaldi: "Vogliono epurarlo"

