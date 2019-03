EA PLAY 2019 | Più giochi e meno parole

EA PLAY sarà presente anche all'E3 2019 - tuttavia non ci sarà nessuna conferenza : Electronic Arts ha recentemente confermato che il suo EA Play si svolgerà come ogni anno poco prima dell'E3, tuttavia quest'anno non ci sarà nessuna conferenza a fare da contorno.Come riporta Gameinformer, l'evento si terrà dal 7 al 9 giugno 2019 e sarà composto da alcuni livestream, con cui si potranno scoprire alcuni dei più attesi titoli della compagnia in uscita. EA ha anche dichiarato di voler mostrare il maggior numero di titoli possibili, ...

Judgment in arrivo in Occidente su PLAYStation 4 il 25 giugno 2019 : Judgment, il prossimo titolo dell’acclamato Ryu ga Gotoku Studio, sarà disponibile in Occidente per PlayStation 4, in edizione fisica e digitale, il 25 giugno 2019! Perseguitato dai demoni del suo passato, l’ex detective della difesa, diventato investigatore privato, Takayuki Yagami, sta investigando su un raccapricciante caso di omicidio seriale a Kamurocho. Cerca gli indizi, raccogli le prove, rintraccia i criminali e ...

RIVEDI - REPLAY - REPLICA * ' Porta a porta ' - RAI 1 : '« NELLA PUNTATA DEL 5 MARZO 2019 Ospite Alberto Angela » - LINK VIDEO - - : ... dalla politica all'economia, dai grandi fatti di cronaca al costume in evoluzione. Reportage di forte impatto e interviste ai protagonisti del mondo dello spettacolo e della cultura arricchiscono l'...

Al via da oggi 6 marzo la prevendita per PLAY 2019 - per gli appassionati un kit speciale in edizione limitata [FOTO] : 1/4 ...

Volley femminile - serie A1 2019. 22ma giornata. Il Bisonte da PLAY-off! Le fiorentine travolgono il Club Italia e consolidano il settimo posto : Tutto come da pronostico nel posticipo della 22ma giornata della serie A1 femminile. Il Bisonte Firenze travolge con un secco 3-0 il Crai Club Italia ultimo in classifica e consolida la settima piazza a quattro turni dalla fine della regular season, facendo anche un piccolo pensierino al sesto posto che si trova 3 punti più su. La squadra di Giovanni Caprara scende in campo con la giusta determinazione e domina letteralmente il primo set ...

Replica Il segreto serale 5 marzo 2019 - è possibile rivederla su Mediaset PLAY : Questa sera, a partire dalle ore 21.25, su Rete 4, si rinnoverà l'appuntamento con un nuovo episodio de Il segreto, soap opera iberica molto seguita dal pubblico. Chi non avesse la possibilità di seguire la diretta televisiva, sappia che è possibile rivederla in Replica, in modo semplice e molto veloce. Anticipazioni trame di questa sera: complotto tra Antolina e Jesus Finalmente Antolina è stata scoperta: è una bugiarda e ha tentato di fare del ...

NBA 2019 - i risultati della notte (28 febbraio) : Lakers addio PLAYoff? Belinelli opaco - ma vincono gli Spurs. Golden State batte Philadelphia : Sono nove le partite della notte NBA. Vittoria importane in ottica primato nella Western Conference per i Golden State Warriors che superano 120-117 i Philadelphia 76ers. Un successo arrivato in rimonta, visto che i Sixers si trovavano avanti di dodici punti all’intervallo, prima di subire il rientro da parte dei campioni in carica, con un terzo quarto da 38-23. Miglior marcatore della serata Kevin Durant con 34 punti, poi ci sono i 28 di ...

Pallanuoto - Serie A1 2019 : incroci interessanti per PLAYoff e salvezza diretta - sul velluto le prime tre : La ventesima giornata della Serie A1 di Pallanuoto, che segna il giro di boa del girone di ritorno ed è l’ultima prima dello stop per la Final Eight di Coppa Italia, presenta interessanti incontri in ottica post season, con scontri diretti per gli ultimi due posti a disposizione per la Final Six scudetto e per la ricerca della salvezza diretta. Sabato si inizia subito con lo scontro diretto per i playout tra Napoli e Catania, mentre poco ...

Basket - Eurolega 2019 : Olimpia Milano corsara in Russia! Vittoria di platino sul Khimki verso i PLAYoff! : Una Vittoria pesantissima, grazie ad un ultimo quarto da sogno. L’Olimpia Milano espugna Mosca, batte il Khimki 90-88 e trova un successo che può valere tantissimo in chiave playoff. La squadra di Pianigiani resta al sesto posto, aspettando i risultati delle rivali, ma questa è davvero una notte che può essere fondamentale per il futuro di Milano. Mike James è il miglior marcatore dell’Olimpia con 16 punti, ma importanti sono anche i ...

Annunciati i giochi PLAYStation Plus di marzo 2019 - da ora solo su PS4 : Microsoft attacca, Sony risponde! E lo fa naturalmente con i giochi in regalo con PlayStation Plus di marzo 2019. Titoli, questi, chiamati a contrastare i Games With Gold dell'azienda rivale, e che per la prima volta potranno essere scaricati solo su PlayStation 4. Se prima anche PlayStation 3 e la portatile PlayStation Vita consentivano a tutti gli abbonati al servizio Plus di mettere in download una selezione gratuita di videogame, ora la ...

PLAYstation Plus : ecco i titoli gratuiti di marzo 2019 : Sony ha annunciato i giochi gratuiti del Playstation Plus di marzo 2019, questo mese abbiamo un grande titolo (e ritorno) per tutti gli appassionati di FPS e un gioco indie rompicapo. Stiamo parlando di: Call of Duty: Modern Warfare Remastered The Witness Da questo mese non ci saranno più i titoli gratuiti anche per Playstation 3 e PS Vita, ma Sony ha deciso di aumentare la memoria di archiviazione online per tutti i possessori di PS Plus a ben ...

Le app sul Google PLAY Store dovranno supportare Android 9 Pie entro fine 2019 : Le applicazioni nuove e quelle aggiornate presenti sul Google Play Store saranno tenute ad implementare il supporto ad Android 9 Pie entro la fine del 2019. L'articolo Le app sul Google Play Store dovranno supportare Android 9 Pie entro fine 2019 proviene da TuttoAndroid.

Basket - Eurolega 2019 : il calendario di Milano nelle ultime 7 giornate. È caccia ai PLAY-off - l’Olimpia trova tutte le big : L’Olimpia Milano è in piena lotta per accedere ai playoff di Eurolega, la massima competizione europea di Basket. I meneghini hanno sconfitto il Maccabi Tel Aviv per 87-83 e sono saliti al sesto posto in classifica, ora la corsa verso la post-season è lanciata: mancano sette giornate al termine della regular season e i ragazzi di Pianigiani dovranno davvero dare il massimo per raggiungere l’obiettivo. Il calendario che attende i ...

LIVE Olimpia Milano-Maccabi basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : sfida da dentro o fuori per i PLAYoff : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv, sfida valevole per la ventitreesima giornata di Eurolega. Una sfida fondamentale per la squadra di Pianigiani, perchè si tratta di un vero e proprio scontro diretto per i playoff. Milano è attualmente al nono posto e precede proprio gli israeliani, che sono distanti una vittoria dall’Olimpia e soprattutto hanno vinto all’andata. Un 94-92 che aveva lasciato ...