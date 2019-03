Traffico Roma del 07-03-2019 ore 13 | 30

romadailynews

(Di giovedì 7 marzo 2019) VIABILITÀGIOVedì 7 MARZOORE 13:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. DIVERSI GLI INCIDENTI SEGNALATI IN QUESTI MINUTI. CHIUSA LA CARREGGIATA CENTRALE DELLA VIA CRISTOFORO COLOMBO PER UN INCIDENTE ,TRA VIA VEDANA E LA VIA LAURENTINA DIREZIONE EUR. IN QUESTO TRATTO E’ SEGNALATA ANCHE LA PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA. SONO SEGNALATE DEVIAZIONI SUL POSTO. PER UN GRAVE INCIDENTE CI SONO RALLENTAMENTI IN VIA DONATO MENICHELLA,SIAMO IN ZONA TORRACCIA. CHIUSE TEMPORANEAMENTE LE STRADE LIMITROFE. CI SONO DEVIAZIONI SEMPRE PER UN INCIDENTE ILRALLENTA IN VIA SALARIA TRA VIA DEI PRATI FISCALI E L’AEROPORTO DELL’URBE IN USCITA DA. TORNA OGGI PRESSO LA NUOVA FIERA DII’11 ESIMA EDIZIONE DEL MOTODAYS IL SALONE DELLA MOTO E DEGLI SCOOTER . POSSIBILI ...

poliziadistato : Roma 20 arresti a borgata “Quartaccio” per traffico stupefacenti Nel 2015 le indagini del Commissariato Primavalle… - LuceverdeRadio : RT @LuceverdeRoma: [AGG] Linee Roma – Napoli (via Formia) e Roma – Nettuno. Traffico ancora rallentato i treni in viaggio registrano ritard… - Mauro_di_Roma : RT @GiancarloDeRisi: L'Olanda vuole processare i comandanti della SeaWatch3 per presunti aiuti agli scafisti 'per traffico di esseri umani.… -