Pietro Tartaglione e Giulia De Lellis si scontrano sui social

(Di giovedì 7 marzo 2019)suiha scritto una frase che ha dato molto fastidio aDeche da poco è tornata single dopo la storia d’amore con Irama, ecco cosa ha scritto:”Ma la smettete di fidanzarvi solo per le copertine? Che poi durate 15 giorni. La gente a casa non è stupida. La Deha risposto a tono aforse, convinta che non esista, almeno in questo caso, il detto: ‘Ogni riferimento a persone e cose è puramente casuale. “Ecco pensa alle cose serie allora! Ascolta non mi piace fare questo, in privato non rispondi, non lo hai mai fatto. Preferisci così? Allora ti dico a te che sei nessuno come me che sono sempre stata in silenzio nonostante i vostri insulti, anche mentre ero nella casa. Stai diventando padre, pensa alle cose serie che non sembri neanche normale! Quando sono davanti a voi neanche mi guardate in faccia. Hai avuto modo di ...

