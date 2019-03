Walter Veltroni | ' Oggi nel Pd vedo una nuova luce' | di G Fantasia

Walter Veltroni : "Oggi nel Pd vedo una nuova luce" : "Viviamo in un tempo oscuro, abbiamo bisogno di luce", ci dice Walter Veltroni il giorno dopo le primarie del Pd, nel giorno stesso in cui presenta alla stampa il suo primo film da regista, "C'è tempo", in uscita il 7 marzo prossimo per Vision e Palomar."Sono contento per Nicola Zingaretti - dice il fondatore del Partito Democratico - ma mi fa piacere in generale per il partito. Sono ossessionato dal buio e dalla paura, citando Roosevelt, ...

Primarie Pd - l’appello al voto di Walter Veltroni : “Non è il tempo dell’indifferenza” : L'ex segretario del Pd, Walter Veltroni, lancia un appello al voto in vista delle Primarie dem di domenica 3 marzo: "Basta guardarsi intorno, in Italia e nel mondo, per convincersi che non è certo tempo per l’indifferenza o la rinuncia. È il tempo di dare un segno, tutti insieme, che la democrazia è viva".Continua a leggere