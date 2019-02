Primi passi per il Codice della strada

Autonomia - Primi passi in Cdm. Salvini : "No cittadini serie A e B" - : Chiusa la fase tecnica "con un giorno di anticipo", dice la ministra Stefani. Il vicepremier: "Prossima settimana vertice politico. È un passaggio storico, nessuno perderà una lira". Ottimisti Zaia e ...

Il taglio del numero dei parlamentari ha mosso i Primi passi al Senato : primi passi, in aula al Senato, per il disegno di legge (ddl) costituzionale sul taglio dei parlamentari, ritenuto dalla maggioranza uno dei pilastri, assieme a quello sul referendum propositivo attualmente all'esame della Camera, delle riforme istituzionali da portare a compimento in questa legislatura. A Palazzo Madama, nel pomeriggio, ha preso il via la discussione generale del provvedimento, che ha fatto registrare una prima polemica a tempo ...