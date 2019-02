Matteo Renzi a Palermo | spara a zero su Di Maio e Salvini | “Dei bugiardi hanno mentito su

Matteo Renzi - il colpo basso dei tg Rai : in prima serata le immagini dell'interrogatorio del padre Tiziano : Tra i Renziani e la Rai , come riporta La Stampa , è ormai guerra aperta . Nell'occhio del ciclone ci sono i tg di prima serata dello scorso 25 febbraio , che hanno mostrato immagini dell'...

Matteo Renzi in Senato : 'Cambiate strada finchè siete in tempo - avete mentito al paese' : Sono da poco passate le dieci del mattino odierno quando Matteo Renzi si alza dal suo posto e prende la parola di fronte all'assemblea del Senato. La giornata di oggi presenta all'ordine del giorno la votazione sul cosiddetto decretone, comprendente vari emendamenti di modifica a reddito di cittadinanza e misure pensionistiche, tra i provvedimenti portabandiera del governo gialloverde. L'ex premier prende la parola sottolineando l'importanza del ...

Ignazio Corrao - parla il grillino : "Matteo Salvini non ci preoccupa - rischia di scoppiare come Matteo Renzi" : "Dobbiamo allearci solo con chi fa le nostre stesse battaglie, comitati già presenti da tempo sul territorio, persone fidate e pulite". E "sul tavolo" c'è anche la possibilità di presentare altre liste d'appoggio composte sempre da attivisti, ma con un simbolo diverso". Ignazio Corrao, già capogrupp

Reddito di cittadinanza - Matteo Renzi : “È atto di masochismo - state facendo paura agli italiani” : L'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, attacca il decretone su Reddito di cittadinanza e quota 100: "È un atto di masochismo di fronte alla crisi economica che stiamo per vivere". E attacca il governo: "Voi non fate paura a noi, state facendo paura agli italiani. Cambiate strada prima che sia tardi", conclude il senatore del Pd.Continua a leggere

Matteo Renzi : "Nessuno del PD farà accordi con M5S" : Mancano una manciata di giorni alla primarie del Partito Democratico e, quindi, alla nomina del nuovo segretario del PD - Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti sono i tre candidati - e anche l'ex presidente del consiglio ed ex leader del PD Matteo Renzi ha voluto smentire ogni possibilità di accordi futuri tra il Movimento 5 Stelle e il PD in caso di caduta del governo.I tre candidati alla segreteria del Partito Democratico ...

Matteo Renzi : L'alleanza con il M5s avrebbe distrutto la democrazia! : L’ex presidente del Consiglio ed ex segretario del Pd, Matteo Renzi, torna a parlare dell’alleanza rifiutata con il Movimento 5 Stelle dopo le elezioni. Durante la trasmissione Porta a Porta, in onda su Rai 1, spiega: “Una parte del mio partito aveva la tesi strana di ‘civilizzare i barbari'. L'idea di fondo era quella di fare un bipolarismo populista con da un lato il M5s con il Pd a fare da cavaliere servente e dall'altra la Lega con ...

Matteo Renzi - i genitori restano agli arresti domiciliari : la stangata dai giudici : Tiziano Renzi e Laura Bovoli dovranno restare agli arresti domiciliari. La procura di Firenze, secondo quanto riporta l'Adnkronos citando fonti giudiziarie, ha dato parere negativo alla revoca dei domiciliari per i genitori di Matteo Renzi, arrestati per bancarotta fraudolenta e false fatturazioni.

Genitori di Matteo Renzi interrogati dal gip : “Siamo due pensionati” : Tiziano Renzi e Laura Bovoli, Genitori dell'ex premier Matteo Renzi, hanno risposto alle domande del gip, nell'ambito dell'inchiesta per bancarotta fraudolenta e fatture false. A una domanda in cui si chiedeva loro quale fosse l'attività che svolgono attualmente hanno precisato: "Siamo due pensionati".Continua a leggere

Matteo Renzi sbotta contro uno spettatore che irride la madre arrestata : "Non c'è niente da ridere" : Matteo Renzi è tornato a catalizzare l'attenzione mediatica, a seguito delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto i suoi genitori finiti agli arresti domiciliari. L'esponente politico del Partito ...

Non è l'arena - il crollo di Matteo Renzi in diretta da Giletti : "La famiglia distrutta" - siamo alle lacrime : Ha parlato di politica Matteo Renzi, ospite di Non è l'arena, ma non ha potuto sottrarsi alle domande di Massimo Giletti sull'arresto ai domiciliari dei suoi genitori. "Cerchi di far politica per fare il bene delle altre famiglie e distruggi la tua", ha commentato commosso l'ex premier, che si dice

Matteo Renzi : figli - moglie e padre - la carriera politica : Matteo Renzi: figli, moglie e padre, la carriera politica Chi è Matteo Renzi, famiglia e vita privata È stato il più giovane Premier della storia repubblicana italiana e con lui sembrava che la politica italiana fosse stata finalmente ossigenata da una ventata di novità. Il destino del suo partito ha però preso una piega differente e così si è conclusa la carriera del cosiddetto “ rottamatore”, alias Matteo Renzi di cui oggi esploriamo la ...

Matteo Renzi - dopo l'arresto dei genitori il suo nuovo libro scala le classifiche di vendita : In soli tre giorni il nuovo libro di Matteo Renzi è riuscito a scalare le classifiche di vendita in Italia. "Un' altra strada"- questo il titolo - è al primo posto nella saggistica secondo i dati di alcune rilevazioni, e quarto nella classifica generale di tutti i libri venduti. Nel circuito delle l