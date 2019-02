To the Moon | l' adventure RPG che ci fa viaggiare sulla Luna arriva anche su Nintendo

È la musica incantevole di Nico Cartosio il segreto del successo di “Christmas on the moon” : Roma, 5 febbraio 2019 – Continua ad incassare successi il nuovo singolo del compositore Nico Cartosio , “Christmas On The Moon“, uscito lo scorso dicembre. Il brano fa parte del suo prossimo album “The Longest Night In Limbo” la cui uscita è prevista il 17 aprile prossimo, attualmente in fase di registrazione presso i famosi Abbey [...]

Deliver Us the Moon : Video Soluzione Completa : Quest’oggi vi porteremo nello spazio con la nostra Video Soluzione Completa di Deliver Us The Moon, suddivisa in 3 Episodi che includono l’intero gioco base, che potete acquistare su Steam con la possibilità nel corso del 2019 di cimentarvi in nuove avventure gratuitamente, tramite il rilascio di alcune espansioni. Deliver Us The Moon porta il giocatore sulla Luna, in un’epoca in cui l’uomo ha ...