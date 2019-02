: Chiamparino:pronti a manifestare su Tav - TelevideoRai101 : Chiamparino:pronti a manifestare su Tav - zazoomnews : Tav Chiamparino: se Telt non sblocca bandi pronti alla piazza - #Chiamparino: #sblocca #bandi #pronti - zazoomnews : Tav Chiamparino: se Telt non sblocca bandi pronti alla piazza - #Chiamparino: #sblocca #bandi #pronti -

"Se l'11 marzo Telt sarà costretta a rinviare ancora i bandi di gara (per la Torino-Lione),non escludo nessuna forma di pressione democratica. Potrei convocare io stesso una manifestazione di piazza". Così il presidente della Regione Piemonte,. "Non disponendo della piattaforma Rousseau che mi consentirebbe di confermare che l'80% è a favore -ironizza- potrei convocare un incontro pubblico in una piazza piemontese per far sentire la voce dei cittadini". E attacca la Lega: "Non coerente, teatrino inaccettabile".(Di martedì 26 febbraio 2019)