Brexit | si riaprono i giochi dopo dopo un anno di chiacchiere May apre a ipotesi rinvio

ilfogliettone

(Di martedì 26 febbraio 2019) Divisi su tutto, Theresa May e Jeremy Corbyn nelle ultime ore sembrano aver trovato un punto d'incontro: evitare a tutti i costi il 'no deal'. Pur con strategie diverse, accomunate però dalla necessità di non spaccare ulteriormente i rispettivi partiti, la premier e il leader del Labour sono pronti a smentire quanto rispettivamente sostenuto fino a ieri, per fermare l'orologio dellache continua a scorrere inesorabile verso la data del 29 marzo. E così da una parte, si registra uno spiraglio di Theresa May sull'd'un"breve e limitato" dellarispetto alla data prevista del 29 marzo. La premier Tory, pressata dall'ala moderata del suo partito, lo ha annunciato oggi alla Camera dei Comuni durante uno statement di aggiornamento sui colloqui con Bruxelles, precisando di voler mettere ai voti questa opzione laddove "entro il 12 marzo" fosse di nuovo bocciata a ...