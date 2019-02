Testa a testa in Sardegna Altro crollo M5s

Elezioni Sardegna - exit poll : Testa a Testa<br> tra centrodestra e centrosinistra. Crollo M5S : I primi exit poll rilevati da Opinio Italia per la Rai dicono che c'è un testa a testa tra centrodestra e centrosinistra nelle Elezioni regionali in Sardegna, dove si è votato oggi, domenica 24 febbraio 2019. Non si può dunque ancora dire chi vincerà tra Christian Solinas del centrodestra e Massimo Zedda del centrosinistra. Ricordiamo che lo spoglio non sarà fatto durante la notte, ma durante la mattinata di lunedì 25 febbraio. Sembra ...

Sardegna - exit poll : Testa a Testa Centrodestra-Centrosinistra. Nuovo flop M5S : In testa il candidato del centrodestra Solinas, con una forbice che va dal 37 al 41%, seguito a breve distanza dal candidato del centrosinistra Zedda (36-40%): sarebbe questa la prima tendenza del voto alle Regionali in Sardegna secondo i primi exit poll su dati parziali per la Rai del consorzio Opinio Italia. Terzo il candidato del M5S: Desogus otterrebbe tra il 13 e il 17%. Lo scrutinio delle schede inizierà lunedì alle 7.00; ...

Exit poll Sardegna : Testa a Testa tra Solinas e Zedda : Gli Exit poll sul voto in Sardegna danno un testa a testa tra Christian Solinas, sostenuto da una coalizione di centrodestra e Massimo Zedda, che contava sull'apporto di una serie di liste di centrosinistra. Francesco Desogus sostenuto dal Movimento 5 Stelle, è pesantemente staccato. Secondo gli Exit poll del Consorzio Opinio Italia diffusi da RaiNews24, Solinas ha ottenuto ra il 37 e il 41% dei voti; ...

Regionali Sardegna - exit poll : crollo M5s - Testa a Testa tra Christian Solinas e Massimo Zedda : testa a testa tra il candidato del centrodestra, Christian Solinas, e il candidato del centrosinistra, Massimo Zedda. È quanto emerge dagli exit poll del Tg3 sul risultato delle elezioni Regionali in Sardegna. exit poll che fotografano anche il crollo del Movimento 5 stelle guidato da Francesco Desogus.Solinas otterrebbe infatti una forbice tra il 37% e il 41%. Zedda sarebbe tra il 36% e il 40%. Mentre Desogus si attesterebbe tra il 13% e ...

