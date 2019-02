Napoli | Ancelotti | «Scudetto? Nulla è ancora deciso»

Milik - punizione sotto la barriera in Parma-Napoli : merito di... Ancelotti! VIDEO : Milik-Ancelotti e il retroscena della punizione A fine partita, intervistato da Sky Sport , Milik ha svelato un retroscena sulla sua punizione. "Devo ringraziare lo staff - ha detto il polacco -. Mi ...

Napoli - Ancelotti : "La punizione di Milik? Gli ho detto io di tirare rasoterra - me l'ha insegnato CR7" : Dopo due pari di fila, il Napoli torna a vincere in campionato con un 4-0 al Parma : "Il livello della prestazione è stato molto alto come nelle ultime partite - commenta Ancelotti -, finalmente ...

Napoli - Ancelotti : «La punizione di Milik? Un'idea di Cristiano Ronaldo» : PARMA - 'Vogliamo fare bene fino alla fine '. Carlo Ancelotti non molla niente e dopo il 4-0 di ottenuto al Tardini contro il Parma parla ancora del duello a distanza con la Juventus distante ben 13 ...

Ancelotti : "Il mio Napoli c'è. A Milik ho dato un consiglio..." : Il Napoli torna a correre. A Parma non c'è partita , due gol nel primo tempo e due nella ripresa fanno tornare il sorriso a Carlo Ancelotti, che nel dopo gara afferma: 'La nostra partita è stata in ...

Napoli - Ancelotti : 'Questo il nostro livello - ma zero rimpianti. Milik-gol? Mio consiglio' : Il Napoli segna, vince e convince. Gli azzurri trionfano 4-0 a Parma: in gol Zielinski, due volte Milik e Ounas nel finale. Poker che fa sorridere Carlo Ancelotti, al termine di una settimana che ha ...

Il Napoli dilaga e diventa egoista - come voleva Ancelotti : 4-0 al Parma : Il Napoli torna al gol, ne segna addirittura quattro. Il Napoli torna a vincere. Il Napoli torna a parlare polacco. E il Napoli diventa persino egoista. Che in attacco non guasta, come auspicato da Carlo Ancelotti l’altro giorno nell’intervista concessa al Napolista. Sono i quattro verdetti di Parma-Napoli, come i gol, partita che la squadra di Carlo Ancelotti ha dominato nel primo tempo e controllato più o meno agevolmente nel ...

Live Parma-Napoli 0-0 ?Ancelotti si affida a Mertens-Milik : Parma e Napoli si affrontano oggi al Tardini nella partita delle ore 18. Scendono in campo due squadre che non stanno per nulla vivendo un buon momento di forma: i ducali vengono infatti dalla...

Parma-Napoli : dalle 18 La Diretta Ancelotti si affida a Mertens-Milik : Parma e Napoli si affrontano oggi al Tardini nella partita delle ore 18. Scendono in campo due squadre che non stanno per nulla vivendo un buon momento di forma: i ducali vengono infatti dalla ...

Ancelotti - il Napoli e la clausola nel contratto che prevede... De Niro! : DE LAURENTIIS: 'Ancelotti CI PORTA IN FINALE' De Laurentiis, nuova frecciata alla Juve Ciak, si vira, e si entra in quel mondo mica poi tanto immaginifico che appartiene a chiunque, anche a un ' ...

As - Marca - Espn - So Foot (e altri) : l’intervista del Napolista ad Ancelotti all’estero : La lite con Florentino Perez per Gareth Bale L’intervista del Napolista a Carlo Ancelotti ha riscosso molto successo. Sia in termini di letture del pubblico, sia di consensi e di condivisioni. Ed è rimbalzata anche all’estero. Anzi, soprattutto all’estero. L’intervista, firmata dal direttore Massimiliano Gallo, è stata ripresa da tante testate straniere. E anche da molti account stranieri di Twitter che hanno apprezzato ...

Ancelotti : "Napoli come l'Atletico Madrid. AdL - fammi conoscere De Niro" : Carlo Ancelotti chiede più " cazzimma " ai suoi giocatori: "Mi piacerebbe un Napoli versione Atletico Madrid : ti fanno giocare male, sono molto organizzati, aggressivi, anche con l'arbitro: un calcio ...

Ancelotti : «Il mio Napoli lo vorrei con la cazzimma dell’Atletico Madrid» : «Mai chiesto ai miei di fare il fuorigioco» Dall’abiura del fuorigioco al disvelamento di una clausola del contratto con De Laurentiis: «Deve farmi incontrare Robert De Niro». Fino a quella che posiamo definire una critica rispetto all’esasperazione del possesso palla: «Non è possibile che il portiere sia tra i giocatori di una squadra che toccano di più il pallone, prima o poi cambieranno il regolamento». Il Napolista ha incontrato Carlo ...

Parma Napoli formazioni probabili - le scelte di D’Aversa e Ancelotti : Parma Napoli formazioni – La Serie A TIM 2018/2019 torna in campo per la 25^ giornata del campionato tra domani e domenica 24 febbraio. Domenica alle 18 il Napoli cercherà punti in casa del Parma per rimanere in scia alla Juventus. Una sfida che è stata equilibrata negli ultimi cinque precedenti in Serie A: due vittorie […] L'articolo Parma Napoli formazioni probabili, le scelte di D’Aversa e Ancelotti è stato realizzato da ...

Napoli-Salisburgo Europa League - ecco chi sono gli avversari di Ancelotti : NAPOLI SALISBURGO Europa League – Negli ottavi di Europa League, il 7 e il 14 marzo, il Napoli dovrà affrontare il Salisburgo di Marco Rose. La squadra di Ancelotti ha evitato il Chelsea e l’Arsenal, ma ora dovrà vedersela con il capocannoniere Moanes Dabour. Il Salisburgo è stato fondato il 13 settembre 1933 e si […] L'articolo Napoli-Salisburgo Europa League, ecco chi sono gli avversari di Ancelotti proviene da Serie A News ...