Close To The Sun si presenta in un gameplay trailer

Close to the Sun verrà lanciato sull'Epic Games Store entro l'anno : Anche Close to the Sun si aggrega alla crescente lista di esclusive dell'Epic Games Store, riporta Eurogamer.net.Come possiamo vedere, si tratta di un gioco horror di cui abbiamo sentito precedentemente parlare all'E3 del 2017, quando venne mostrato il trailer di presentazione. l'anno scorso ne ne è riparlato dicendo che sarà pubblicato da Wired Productions e che un nuovo trailer sarebbe arrivato. Ebbene è ora giunta la notizia che il gioco ...

Alle 11 non perdete la diretta dedicata alla Closed beta di The Division 2 : The Division 2 sarà disponibile solo dal 15 marzo ma nella giornata di oggi parte un primo periodo di test che sicuramente farà gola a tutti i fan del primo capitolo dell'IP targata Ubisoft.È infatti tempo di closed beta, una prima fase di test pensata per tutti coloro che hanno effettuato il pre-order del gioco e che possono accedere a una serie di contenuti piuttosto interessante fino all'11 febbraio. Proprio in occasione dell'inizio della ...

Sag Awards 2019 - trionfano Rami Malek e Glenn Close. E “Black Panther” fa la storia : Sono Rami Malek e Glenn Close i trionfatori dei Sag Awards 2019, vincitori del premio come migliori attori. Ma è Black Panther a fare la storia, con il riconscimento per il miglior cast, praticamente il corrispettivo del premio per il miglior film agli Oscar, primo film di supereroi nella storia ad aggiudicarsi una statuetta di questo peso, un film all black che è stato non solo il vero blockbuster della stagione americana, ma uno straordinario ...

In arrivo una Closed beta per la mod co-op Skyrim Together : Skyrim Together è solo l'ultima di una serie apparentemente infinita di mod per l'epico gioco di ruolo fantasy di Bethesda ambientato nell'universo di Elder Scrolls, ma è anche probabilmente la più attesa. Sono molti i fan del gioco che vorrebbero tuffarsi nel GDR in modalità cooperativa insieme agli amici e, forse, questo "sogno" potrebbe avverarsi presto.Come riporta Wccftech, un gruppo di fan lavora sulla mod Skyrim Together da diversi anni, ...