Maltempo | cede muro a Frosinone | 2 vittime | Albero su auto | muore donna

Maltempo Basilicata : cede un tratto nella strada provinciale Oraziana : A seguito delle avversità atmosferiche dei giorni scorsi, si è verificato un cedimento del piano viabile sulla strada provinciale “Oraziana”, in corrispondenza dello svincolo di Ginestra (Potenza). Il danno ha interessato mezza carreggiata per la lunghezza di alcune decine di metri. Sul posto – si legge in una nota della Provincia di Potenza – sono intervenuti tempestivamente tecnici e personale addetto alla manutenzione ...

Maltempo - situazione critica in Sardegna : dopo una violenta mareggiata cede una strada : Una violenta mareggiata si è abbattuta sul lungomare di Cardedu, in Ogliastra, causando numerosi danni. Gravemente compromesse le strutture murarie di un’abitazione in prossimità dell’area del parcheggio antistante la spiaggia, mentre l’azione di erosione delle onde ha provocato anche il cedimento del piano della sede stradale, che è stata immediatamente chiusa al traffico. Non si segnalano danni alle persone. Sul posto, in ...

Maltempo - grande paura in Basilicata : cede muro di contenimento - 18 famiglie evacuate : Diciotto famiglie sono state evacuate in serata a Tricarico (Matera) a causa del cedimento di un muro di contenimento, provocata probabilmente dalle piogge e dalle nevicate degli ultimi giorni. Le famiglie abitano in due palazzi che si trovano a poca distanza dallo smottamento. Sul posto vi sono Carabinieri, tecnici comunali e Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area. L’ordinanza di evacuazione e’ stata emessa dal ...