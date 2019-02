OnePlus cerca il vostro sostegno per il 5G tramite messaggi da sfoderare al MWC 2019

Quando arriverà la OnePlus TV? Sviluppo senza fretta in cerca della perfezione : La OnePlus TV sarà realtà ben presto o piuttosto c'è da aspettare e non poco per il televisore più che smart integrato nel nostro salotto di casa? Si torna a parlare del possibile lancio del dispositivo sulla base di nuovi rumor giunti proprio oggi 20 dicembre, dopo che la stessa azienda aveva reso noto il suo futuro progetto in questa direzione solo a settembre. Il 2019 sembrava essere il momento più adatto per il lancio della OnePlus TV ma ...