Lazio - Luis Alberto : 'Abbiamo ancora due obiettivi'. Romulo : 'Ripartiamo dal gruppo' : 'Guardiamo avanti, abbiamo ancora tanto per cui lottare'. Luis Alberto su Instagram indica la strada da seguire. Il trequartista della Lazio, tornato ad allenarsi dopo un infortunio all'adduttore, non ...

Lazio - Pedro Neto : 'Mi sono ambientato grazie ai romani'. Luis Alberto torna in gruppo : Si è innamorato di Roma e dei romani, Pedro Neto. Il portoghese della Lazio classe 2000, arrivato con la formula del prestito oneroso dal Braga nel 2017, è il testimonial biancoceleste della 'Junior ...

Lazio - Luis Alberto punta il Milan - : Luis Alberto vuole esserci per la semifinale di Coppa Italia contro il Milan, in programma martedì prossimo all'Olimpico. Il centrocampista offensivo spagnolo, riporta Sky, si è recato alla clinica ...

Lazio - in campo va la Maga : da Luis Alberto a Milinkovic tutti a curarsi da lei : Un'esperienza approfondita in giro per i club di tutto il mondo: Russia, Ucraina, Turchia, Arzebaijan, Bulgaria, Spagna e Germania. Una lunghissima lista di giocatori-pazienti, per la maggior parte ...

Lazio - brutte notizie per Luis Alberto : lo spagnolo costretto ad un lungo stop : Il giocatore biancoceleste ha riportato una lesione tra primo e secondo grado, un problema che lo costringerà ad un lungo stop Piove sul bagnato in casa Lazio, costretta ad incassare un’altra mazzata dopo il ko di Genova. I biancocelesti infatti dovranno fare a meno di Luis Alberto per un lungo periodo di tempo, lo spagnolo ha riportato una lesione muscolare tra il primo e il secondo grado, che lo costringerà a quaranta giorni di ...

Lazio - record di sfortuna : Luis Alberto - Parolo e Bastos infortunati in meno di un'ora : Che la serata fosse nata male lo si era capito dopo nemmeno 2'. Parolo salta di testa e dopo un contrasto aereo ricade male sulla caviglia. Resta dolorante per diversi minuti, stringe i denti, ...

Infortunio Luis Alberto e Parolo - doppia tegola per la Lazio : Infortunio Luis Alberto e Parolo – Si sta giocando l’andata valida per i sedicesimi di finale di Europa League, in campo Lazio e Siviglia, ospiti in vantaggio e che stanno giocando una partita importante. doppia tegola per la Lazio con Inzaghi che ha dovuto fare i conti con un doppio Infortunio, fuori infatti Luis Alberto e Parolo al suo posto dentro Durmisi e Cataldi, sicuramente brutte notizie anche per i prossimi incontri. ...

Lazio - doppio infortunio per Luis Alberto e Parolo : la situazione : Lazio, Luis Alberto e Parolo si sono fermati durante la gara contro il Siviglia: brutte notizie per il tecnico laziale Simone Inzaghi Lazio molto sfortunata sotto il profilo degli infortuni. Immobile ha qualche problema fisico ed oggi non ha partecipato alla gara contro il Siviglia durante la quale le pessime notizie sono proseguite. Luis Alberto e Parolo sono infatti stati costretti a dare forfait a causa di guai di differente origine. Lo ...

Europa League - Lazio - Luis Alberto : «Il Siviglia è la squadra del cuore - ma voglio vincere» : ROMA - Non sarà un'avventura. Sarà una giornata particolare per Luis Alberto che nei sedicesimi di finale di Europa League ritroverà da grande ex il Siviglia. "E' la squadra del mio cuore, ciò non ...

Lazio - Inzaghi ritrova Luis Alberto - ma perde Milinkovic per il Siviglia : Una defezione e un recupero. Simone Inzaghi sorride a metà. Il tecnico della Lazio contro il Siviglia, andata dei sedicesimi di finale d'Europa League, in programma giovedì sera all'Olimpico, potrà ...

Lazio - c'è il Siviglia e Luis Alberto alza una Coppa di cuore : Nessuna paura, c'è un 'talitandem' per sfidare la sfortuna. Caicedo-Luis Alberto può essere comunque la coppia giusta per la supersfida al Siviglia. Se non dovessero farcela Immobile e Milinkovic, per ...

Lazio - le condizioni di Luis Alberto e Immobile : il medico biancoceleste fa chiarezza : Il medico sociale della Lazio ha parlato di Luis Alberto e Immobile, rivelando le condizioni dei due calciatori Entrambi in tribuna in occasione della partita con l’Empoli, tenuti a riposo per dei leggeri problemi muscolari emersi durante la gara con il Frosinone. Alfredo Falcone – LaPresse Luis Alberto e Ciro Immobile però dovrebbero rientrare già in Europa League, nell’andata dei sedicesimi di finale che la Lazio ...

Lazio-Empoli - Simone Inzaghi : “Immobile e Luis Alberto contro il Siviglia? Penso proprio di sì” : Successo per la Lazio nella gara di campionato contro l’Empoli, ecco le dichiarazioni di Inzaghi ai microfoni di Sky Sport: “il primo tempo è stato fatto bene, dovevamo sfruttare meglio le occasioni. Nel secondo tempo abbiamo perso lucidità e ci siamo allungati, non ho visto però parate di Strakosha. Avevo diversi acciaccati e rotazioni corte ma quelli che sono entrati mi hanno dato risposta. Berisha e Romulo? Abbiamo vinto le ...

Lazio - Immobile non ce la fa : partirà dalla panchina. Luis Alberto dal 1' : Forfait di Ciro Immobile contro l'Empoli. Il bomber della Lazio, alle prese con noie muscolari, ha saltato la rifinitura di questo pomeriggio a Formello. Domani sera molto probabilmente andrà in ...