Empire | arrestato Jussie Smollett | l' aggressione subita non sarebbe stata vera

(Di giovedì 21 febbraio 2019)Un caso che ha dell'incredibile, che potrebbe concludersi con la vittima che diventa colpevole e rischia di finire dietro le sbarre. A fine gennaio vi avevamo riportato la notizia dell'ai danni di, l'interprete di Jamal in. L'attore aveva accusato due uomini di averlo aggredito, picchiando ed insultandolo con commenti omofobi e razzisti, fino a stringergli una corda intorno al collo.Immediate le manifestazioni di solidarietà da parte dei creatori della serie tv e della Fox, il network che negli Stati Uniti manda in onda lo show (in Italia va in onda su FoxLife). Per la Polizia di Chicago, dove era avvenuto l'episodio, però, qualcosa non quadra nelle dichiarazioni dell'attore ed in tutta la vicenda. Così, inizia ad indagare.: l'nonpubblicato su ...