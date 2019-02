Redditi non dichiarati | Alert del Fisco in arrivo | come regolarizzarsi

Assegno sociale e Isee 2019 : quali Redditi non si dichiarano : Assegno sociale e Isee 2019: quali redditi non si dichiarano In questi ultimi tempi si sente spesso parlare di Isee, specialmente con riferimento ai requisiti per ottenere il discusso reddito di cittadinanza. Vediamo di seguito di chiarire un dubbio che potrebbe materializzarsi in molti: capiamo cioè se l’Assegno sociale fa reddito o meno ai fini della dichiarazione Isee. Assegno sociale e Isee: che cosa sono secondo la legge ...

Il mestiere del "cacciatore di bug" non è proprio così Redditizio : Da tempo, quasi tutti i colossi tech hanno il proprio programma di bug bounty. Gli sviluppatori ed esperti informatici di tutto il mondo, individuano e segnalano eventuali falle ed errori presenti nei sistemi informatici. In cambio, ogni "cacciatore di bug" riceve una ricompensa in denaro. Tra i programmi più conosciuti, spicca ...