Preoccupano ginocchio e caviglia di Icardi L’affondo di Spalletti

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Mauroè arrivato all'Humanitas di Rozzano poco dopo le 12 per sottoporsi a degli esami ale alla. Ad accompagnare l'attaccante dell'Inter anche la moglie-agente Wanda Nara. Il numero 9 non si sta allenando da una settimana e dopo diverse sedute di fisioterapia il club vuole fare un po' di chiarezza per capire l'entità dell'infortunio.Intanto è vigilia di Europa League per l'Inter di Luciano. Domani arriva il Rapid Vienna, già battuto 1-0 in Austria, a San siro. "Sicuramente dovremo fare meglio del secondo tempo della partita d`andata - dice il tecnico nerazzurro -. Loro hanno dimostrato di avere qualità. Quando siamo riusciti a incanalare la partita verso di noi hanno giocato più liberi, dimostrando qualità. Il risultato dice che non hanno da portare in gara tattiche o ragionamenti, ma devono fare la partita. Dobbiamo stare attenti". Sul caso ...