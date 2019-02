Liga - Real Madrid sconfitto a sorpresa in rimonta dal Girona al Bernabeu : La rimonta riuscita in Champions League in casa dell'Ajax è l'arma che in Liga si ritorce contro il Real Madrid, sconfitto 2-1 al Santiago Bernabeu dal Girona dopo essere andato in vantaggio nel primo ...

Calciomercato Juventus - è scontro con il Real Madrid per Eder Militao : Calciomercato Juventus – Nuova sfida di mercato in vista tra Juventus e Real Madrid. I bianconeri, alla ricerca di un difensore poliedrico, hanno posato gli occhi su Eder Militao. Il centrale/terzino del Porto è però nel mirino del Real Madrid, che gode di un rapporto privilegiato con i Dragoes. Calciomercato Juventus, chi è Eder Militao […] More

Caos Wanda Nara - la moglie di Icardi torna a parlare di mercato sui social : il tweet sul Real Madrid poi cancellato [FOTO] : Wanda Nara non smette di far parlare di sé, la moglie di Mauro Icardi torna a parlare del marito e delle trattative di mercato sui social… ma poi cancella tutto! Wanda Nara ed i social, che gran pasticcio! Su Twitter, nella notte, la moglie di Mauro Icardi ha pubblicato una serie di foto del marito con la maglia dell’Inter, ma non solo. Anche i gol più belli segnati dall’argentino con i nerazzurri sono stati postati dalla ...

Calciomercato Juventus - Paratici supera il Real Madrid : colpo da 50 milioni : Calciomercato Juventus – La rifondazione difensiva della Juventus ripartirà da un centrale molto giovane ma già di spessore internazionale. È questo l’identikit dell’obiettivo di mercato della dirigenza juventina che si sta muovendo ormai da settimane alla ricerca del tassello giusto da cui far partire il restyling del reparto arretrato. L’obiettivo prioritario, come conferma l’entrata in scena del […] More

Ajax-Real Madrid - Asensio incontra la nonna : l'abbraccio è emozionante. VIDEO : Una partita non come le altre quella contro l'Ajax per Marco Asensio . L'attaccante spagnolo, che con la sua rete arrivata nei minuti finali della gara di andata degli ottavi di finale di Champions ...

Real Madrid - Ramos e il giallo tattico contro l'Ajax : 'Lo avrei forzato con la Roma' : Successo fondamentale per il Real Madrid ad Amsterdam, primo atto degli ottavi di finale di Champions League contro l' Ajax battuto 2-1 . Merito della firma decisiva di Asensio all'86' e della tenuta ...

Champions League - Rosetti promuove il Var : "Giusto annullare il gol in Ajax-Real Madrid" : Il Var ha fatto il suo esordio in Champions League nelle prime quattro partite di andata giocate per gli ottavi di finale tra Manchester, Roma, Amsterdam e Wembley. Per Roberto Rosetti , responsabile ...