Inter | incontro lampo tra Icardi e la dirigenza | è durato un quarto d' ora!

Rapid Vienna-Inter - Spalletti : “Buona prova. Icardi? Vedremo all’incontro” : Rapid VIENNA INTER 0-1 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato della vittoria contro il Rapid Vienna nei sedicesimi di finale di Europa League: “Risultato e prestazione? Erano importanti tutti e e due, si poteva fare meglio, però abbiamo trovato una squadra che sta bene […] L'articolo Rapid Vienna-Inter, Spalletti: “Buona prova. Icardi? ...

Inter - incontro Marotta-Spalletti ad Appiano : Un incontro per fare il punto sul momento dell'Inter. Oggi ad Appiano Gentile, colloquio tra il tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, e l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, come annunciato ...

Insieme per l’autismo - dalla neurobiologia agli Interventi psicoeducativi : il 14 febbraio un incontro-dibattito a Sassari : Gli obiettivi sono quelli di promuovere la conoscenza sul disturbo dello spettro autistico in età evolutiva e di incoraggiare la passione sull’argomento di giovani medici attraverso borse di studio per coloro che si sono maggiormente distinti per impegno e spirito di servizio nel territorio del Sassarese. L’incontro-dibattito “Insieme per l’autismo, dalla neurobiologia agli interventi psicoeducativi”, in programma il 14 febbraio alle ...

Salvini : prossima settimana incontro ministro Interni francese : Rivisondoli, L'Aquila,, 8 feb., askanews, - 'La prossima settimana incontrerò a Roma il ministro degli Interni francese. Lo convocherò perché voglio risolvere la situazione. Con i no non si va da ...

Incontro per valutare l'impatto economico dell'Interruzione dell'E45 : In estrema sintesi, per il mondo delle imprese e delle professioni, il primo requisito è quello di aver registrato una significativa riduzione del fatturato e/o un aumento dei costi da imputare alla ...

PAPA : Ad Abu Dhabi per partecipare a un incontro Interreligioso : ... messaggero di pace, dialogo e fratellanza universale, ha fatto questo pomeriggio il suo ingresso in una della più grandi moschee al mondo per incontrare chi, ad Abu Dhabi, è impegnato in prima ...

Calciomercato Inter - dal sondaggio per Bruno Alves all’incontro con l’Udinese per De Paul : il punto : Visto l’Interesse del Monaco per Miranda, il club nerazzurro è a caccia di un sostituto per liberare il brasiliano L’Interesse del Monaco per Miranda sta spingendo l’Inter ad individuare un sostituto, che possa liberare il brasiliano e permettergli di trasferirsi nel Principato. Paola Garbuio/LaPresse In cima alla lista di Marotta e Ausilio c’è Bruno Alves, nome discusso questa sera nel corso della cena andata in ...

Rinnovo Icardi - primo incontro Inter-Wanda Nara/ "Passi avanti" : Marotta vuole eliminare clausola rescissoria : Rinnovo contratto Mauro Icardi, primo incontro Inter-Wanda Nara: 'passi avanti', ecco cifre e le richieste. Marotta vuole eliminare la clausola rescissoria

Calciomercato - rinnovo Icardi : passi avanti. Primo incontro positivo tra Inter e Wanda Nara : Un incontro già avvenuto nei giorni scorsi lontano da occhi indiscreti e in un luogo segreto, sicuramente non in sede. La dirigenza dell 'Inter " Marotta, Ausilio e Gardini " ha incontrato Wanda Nara ,...

Calciomercato Inter - Wanda Nara : 'Rinnovo Icardi? Speriamo in un incontro in settimana. I tifosi stiano tranquilli' : L'Inter è al lavoro per blindare Mauro Icardi . Quella relativa al rinnovo dell'attaccante argentino è ormai una telenovela che si prolunga da settimane, con un tira e molla tra le parti che dovrebbe ...