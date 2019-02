Con Intelligenza Artificiale rischio fake news

Morgan difende Achille Lauro : «Per Striscia la droga evidentemente non è un problema - altrimenti ne parlerebbe Con intelligenza» : Chiambretti e Morgan Le polemiche sanremesi spopolano anche a La Repubblica delle Donne, che nel suo ultimo appuntamento ha ospitato Morgan. Il cantante, al Festival di Sanremo 2019, ha duettato con Achille Lauro, finito nel mirino di Antonio Ricci. Striscia la notizia, infatti, reputa il brano Rolls Royce un vero e proprio inno alla droga. Il trapper romano ha più volte smentito l’interpretazione data alla canzone, risentendosi anche parecchio ...

Morgan difende Achille Lauro : «Per Striscia la droga evidentemente non è un problema - altrimenti ne parlerebbe Con intelligenza» : Chiambretti e Morgan Le polemiche sanremesi spopolano anche a La Repubblica delle Donne, che nel suo ultimo appuntamento ha ospitato Morgan. Il cantante, al Festival di Sanremo 2019, ha duettato con Achille Lauro, finito nel mirino di Antonio Ricci. Striscia la notizia, infatti, reputa il brano Rolls Royce un vero e proprio inno alla droga. Il trapper romano ha più volte smentito l’interpretazione data alla canzone, risentendosi anche parecchio ...

Intelligenza Artificiale - il futuro seCondo Brad Smith President e Chief Legal Officer di Microsoft : ... acquisendo ulteriori competenze specifiche che li renderanno più pronti alle sfide digitali del mondo del lavoro. A chiusura dell'esperienza, infine, i partecipanti potranno sostenere alcuni esami ...

Il Papa inContra il presidente Microsoft Brad Smith : Intelligenza artificiale ed etica : Il top manager esorta i giovani ad "abbracciare il futuro imparando dal passato" e dall'impatto che "la tecnologia ha avuto sulla società e sull'economia". Ad esempio, nel "passaggio dal cavallo all'...

Rifugi automatizzati per gatti randagi - l’Intelligenza Artificiale li riConosce e segnala se sono malati : L’Intelligenza Artificiale tende la zampa al mondo felino grazie a un progetto di un ingegnere di Baidu, il principale motore di ricerca in lingua cinese. Si chiama Wan Xi e ha avuto l’idea di costruire un Rifugio per gatti automatizzato, per proteggerli dal freddo invernale di Pechino, dove le temperature medie possono scendere fino a -4 gradi. Materialmente si tratta di una struttura in legno con gli interni climatizzati. La ...

L’Intelligenza Artificiale Con il camice da pediatra : diagnostica le malattie nei più piccoli : L’Intelligenza Artificiale (AI) mette il camice da pediatra: ha imparato a riconoscere e diagnosticare le malattie più comuni nei piccoli pazienti, grazie ad apprendimento automatico e Big Data. Il nuovo modello, pubblicato sulla rivista Nature Medicine da ricercatori dell’Università Medica di Guangzhou (Cina), dell’Università della California a San Diego e della Yitu Technology di Guangzhou, dimostra che i sistemi basati sull’AI ...

L'intelligenza delle api che ConosCono la matematica : Anche le api, nel loro piccolo, sanno contare. Perlomeno facili somme e sottrazioni. Elementare? Mica tanto. Nel regno animale, la capacità di contare - o almeno di distinguere tra quantità diverse - ...

Google usa l’Intelligenza Artificiale per farvi giocare Con il teatro delle ombre cinesi : L’Intelligenza Artificiale si mette al servizio delle ombre cinesi. Se vi state chiedendo cosa c’entra l’antichissima arte delle ombre con un computer, la risposta è molto semplice. Google ha messo online la pagina Shadow Art che permette di giocare con le ombre in maniera del tutto nuova e appassionante. Si tratta di un gioco che si esegue all’interno della pagina del browser – quindi non occorre installare nulla sul PC, ...

BPER punta su intelligenza artificiale Con assistente virtuale 'Dotti' : Un assistente virtuale accessibile via Facebook e disponibile 7 giorni alla settimana, 24 ore su 24. E' Dotti, il nuovo strumento lanciato da BPER che conferma così la forte attenzione al tema dell'...

Enea : diagnosi oncologiche più precoci Con Intelligenza artificiale : Roma, 1 feb., askanews, - Realizzare un dispositivo medico innovativo e a basso costo per diagnosi sempre più precoci, precise e rapide dei tumori, attraverso una semplice analisi del sangue o delle ...

Con Virtual Coach l’Intelligenza Artificiale siede in panchina. La squadra vincerà? : Può la tecnologia migliorare i risultati sportivi di una squadra di calcio? O portare gli “allenatori da bar” a commenti più circostanziati? Presto risponderà a questa domanda Virtual Coach, un algoritmo creato da Math & Sport, startup italiana nata dall’incubatore del Politecnico di Milano. Il software in pratica raccoglie tutti i dati provenienti dalle telecamere televisive che seguono gli incontri di calcio, che in gergo si ...

EConomia circolare e intelligenza artificiale : La Ellen MacArthur Foundation ha pubblicato una ricerca su come l'intelligenza artificiale possa contribuire ad accelerare la transizione ad un modello di funzionamento circolare dell'Economia (Artificial intelligence and the circular economy - AI as a tool to accelerate the transition 2019).La ricerca, oltre all'approfondimento delle applicazioni dell'intelligenza artificiale allo sviluppo di modelli circolari nei settori degli alimenti e delle ...

ZTE lancia il Set Top Box 4K di 2a generazione Con Intelligenza Artificiale : ZTE lancia B866V2, il nuovo Set Top Box 4K di seconda generazione con piattaforma Android TV, Intelligenza Artificiale e supporto a Dolby Vision. L'articolo ZTE lancia il Set Top Box 4K di 2a generazione con Intelligenza Artificiale proviene da TuttoAndroid.

Le potenze di Internet si Contendono l’egemonia dell’intelligenza artificiale : Sapere cosa ci aspetterà nel prossimo futuro dal punto di vista dell’intelligenza artificiale (AI) vuol dire passare attraverso i programmi d’investimento e di ricerca che le maggiori società private di Internet, oggi in campo, hanno in animo di perseguire. E il confronto ancora una volta investe gli Stati Uniti e la Cina, due potenze che non solo sul piano puramente economico e commerciale, basti pensare all’odierna guerra sui ...