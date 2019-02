Incendio in casa riposo | un arresto

Reggio Calabria : scoppia Incendio in una nota casa di riposo : Nella mattinata odierna è scoppiato un incendio che ha reso totalmente inagibile una nota casa di riposo per anziani di Reggio Calabria. Le fiamme si sono propagate in tutta la struttura. Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco che nell'immediato hanno tratto in salvo i 12 anziani ricoverati presso la casa di riposo. Divampa incendio in casa di riposo Dopo il noto sequestro di una struttura per anziani avvenuto nei giorni scorsi e sita a ...

Pordenone - tragico Incendio divampa in una casa : muore un bambino di 5 anni : Nella cittadina di Pinzano al Tagliamento, piccolo comune delle valli Friulane non lontano da Pordedone, una casa è andata improvvisamente a fuoco provocando un tragico incendio. La tragedia ha provocato la morte di un bambino di 5 anni di origini burkinabè che si trovava nell'abitazione insieme ad altri due fratelli gemelli di 27 anni. La madre del bambino, invece, si trovava fuori casa e soltanto al suo arrivo ha potuto avvertire i soccorsi ...

Furioso Incendio a Sporminore. Fiamme altissime. Distrutta la parte superiore di una casa : SPORMINORE . Furioso incendio a Sporminore scoppiato intorno alle 20 nella parte superiore di un'abitazione. Le Fiamme in pochi minuti si sono diffuse all'intero piano e al tetto alzandosi per vari ...

California - Incendio in casa : mamma 38enne muore per salvare i suoi figli : Una donna di 38 anni in California ha perso la vita per salvare i suoi figli che erano rimasti dentro casa quando è scoppiato un incendio. Kristina era fuori con una delle sue figlie quando ha visto le fiamme e si è precipitata nella casa dove erano rimasti gli altri quattro bambini: si sono salvati tutti tranne lei.Continua a leggere

Venezia. Incendio in casa a San Simeon Piccolo : morta una donna : Tragico rogo in un appartamento a San Simeon Piccolo a Venezia, al secondo piano di una palazzina in calle nova