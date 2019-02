Il libro che imbarazza il Vaticano | Quella Chiesa omofoba ma abitata da sacerdoti

“Sodoma” - il libro che getta sospetti sui gay in vaticano : Sono 570 pagine con testimonianze ma anche allusioni, supposizioni e insinuazioni su corruzione e ipocrisia - soprattutto per quanto riguarda la sfera sessuale - tra gli uomini di Chiesa. Sono due le tesi principali - tra le tante - del libro che vuole far scoppiare una bomba mediatica alla vigilia del delicato summit contro gli abusi su minori con...

Dall”orgasmometro’ alla ‘sarrismo’ - passando per i ‘Ferragnez’ : ecco i neologismi che la Treccani ha inserito nel “libro dell’anno 2018” : I nuovi neologismi inseriti nel “Libro dell’anno 2018″ edito dalla Treccani faranno sorridere i più scettici. Accanto al recente ‘femminicidio‘, si registra anche il neologismo ‘viadotticidio‘ (in senso figurato, il procurato crollo di un viadotto e, soprattutto, la conseguente tragedia delle vite umane perse), riferito al crollo del ponte Morandi a Genova il 14 agosto scorso. E se il ...

Se non avete letto il libro di Corona perché lo criticate (facendo il suo gioco?) : “Io ho un magnetismo: guardo una donna e dopo un attimo sono lì che me la faccio“: questa frase e la pagina che introduce, un raro esempio di indiscusso stilnovismo, è circolata parecchio negli ultimi giorni sui social. Si tratta di uno degli estratti salienti dell’ultimo libro di Fabrizio Corona, Non mi avete fatto niente (Mondadori Electa). Il nuovo testo si aggiunge alle altre imprese letterarie dall’autodefinitosi re ...

Il ladro - il professore e un libro di poesie : il testo teatrale che ha fatto razzia di Ubu : Racconta la storia di un ladro di poesie, lo spettacolo 'Un quaderno per l'inverno', che va in scena all'Astra, per la stagione del Tpe, da questa sera , ore 21, a domenica. Una storia, ma anche un ...

Le repliche delle donne al libro di Corona : "È un grande amatore - ma solo del suo lavoro" : "È un grande amatore si, ma solo del suo lavoro". Il settimanale Oggi ha raccolto le testimonianze di alcune delle donne citate in Non mi avete fatto niente, autobiografia dell'ex paparazzo Fabrizio Corona. E non sono molto lusinghiere. Nel libro, Corona parla apertamente di alcune relazioni avute con showgirl, influencer, donne dello show business ed altre. In molti passaggi, Corona si descrive come un amante appassionato. "In ...

“Super8 : i film che hanno distrutto la Nuova Hollywood”. Livio Ricciardelli presenta il suo nuovo libro : Sarà presentato giovedì 14 Febbraio, alle ore 18,30, presso il BiblioThè di Via Celsa 5 a Roma, alla presenza, in qulità di relatore, del critico Ernesto Assante di Repubblica, il nuovo libro di Livio Ricciardelli, “Super8: i film che hanno distrutto la Nuova Hollywood” (Edizioni Efesto), che analizza la storia di 8 grandi flop commerciali del cinema, che hanno causato la scomparsa o l’offuscamento di molti giovani ...

L'amico Ubaldo : un libro che racconta una generazione : Un' occasione per confrontarsi ma anche per raccogliere le testimonanze di una generazione che a Ponticelli, fra gli anni '60 e '70, animò la vita politica e culturale di un quartiere all'epoca vivo ...

“Nata per te” - in un libro la storia di Alba : “Perché io - single e gay - ho preso in affido una bimba down” : “Ciò che più adoro di lei è la sua allegria”. Così Luca Trapanese, papà single, gay, parla di sua figlia Alba, bimba affetta dalla sindrome di down. Alba oggi ha poco più di anno ed è stata affidata a Luca quando aveva solo 30 giorni. “Ho fatto richiesta al registro dei single – racconta – per accogliere un minore che difficilmente riesce ad essere collocato presso coppie: si tratta di bambini con disabilità, o con ...

Il sovraindebitamento - c’è una legge che da una nuova speranza – [libro di Monica Pagano] : Secondo gli ultimi dati ISTAT, gli italiani che vivono in condizione di povertà assoluta sono sei milioni e 742 mila e il 30% dei residenti è a rischio povertà o esclusione sociale. Sempre più persone sono costrette a perdere la dignità, costretti nell’impossibilità di pagare i propri debiti. Per non parlare di quelli che si trovano stretti nelle morse dell’usura o di altri tipi di finanziamento illegale. Alcuni di questi, purtroppo, oltre alla ...

Alessandro Cattelan criticato per il libro che legge alla figlia : Su “Instagram ” Alessandro Cattelanha postato una foto dove legge alla sua bimba il libro “La bambina con i due papà” e subito sui social sono iniziate a criticare la scelta del conduttore bollando l’omose…..altà come «contro natura». Cattelan però ha avuto la risposta pronta. Dopo il tenero post del conduttore, una pioggia di critiche ha invaso il suo profilo Instagram. «L’omoses…..ualità è lo stadio finale ...

Alessandro Cattelan piogge di critiche per il libro che legge alla figlia : Alessandro Cattelan ha letto alla sua bimba il libro “La bambina con i due papà” e ha postato la scena con una foto su “Instagram”. I leoni da tastiera più agguerriti hanno iniziato a criticare la scelta del conduttore bollando l’omose…..altà come «contro natura». Cattelan però ha avuto la risposta pronta. Dopo il tenero post del conduttore, una pioggia di critiche ha invaso il suo profilo Instagram. «L’omoses…..ualità è ...

Salone del libro di Torino - chiusa l’inchiesta per 29 indagati. Anche Piero Fassino : è accusato di turbativa d’asta : La procura non ha perdonato niente, neAnche la presunta truffa di due dipendenti per ottenere buoni pasto per un valore di 780 euro circa. Un episodio che, di fronte agli altri, è minimo. Ma c’è Anche questa ipotesi di reato nell’avviso di conclusione dell’inchiesta sulla gestione del Salone del libro di Torino, negli ultimi anni della presidenza di Rolando Picchioni e poi quella di Giovanna Milella. Ventinove sono gli indagati tra i quali ...

Salone del libro di Torino - indagini chiuse : tra i 29 indagati anche l’ex sindaco Piero Fassino : Il pm Gianfranco Colace questa mattina ha annunciato la conclusione della maxi inchiesta, contestando i reati di peculato, falso e violazione normativa della legge sui bilanci. Un anno fa Fassino aveva dichiarato: "La mia unica finalità è stata la tutela dell'interesse della città e il miglior andamento del Salone del libro".Continua a leggere

Torino - chiusa l'inchiesta sul Salone del libro : gli indagati sono 29. Tra loro anche Fassino : Ventinove indagati: si chiude così la maxi inchiesta della procura di Torino sui conti in rosso del Salone del Libro. Falso in bilancio, turbativa d'asta e peculato sono le accuse che, a vario titolo, sono contestate dal pubblico ministero Gianfranco Colace e dal procuratore aggiunto Enrica Gabetta.l'inchiesta ha analizzato i conti della Fondazione dal 2010 al 2015, partendo dai guai giudiziari dello storico presidente Rolando Picchioni ed è ...