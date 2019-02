Camera | Pd lascia l’Aula dopo mancata espulsione di D’Ambrosio M5s Fico

Camera - caos in Aula : Pd lascia l’Aula dopo mancata espulsione di D’Ambrosio (M5s). Fico : “Arrivederci”. Poi si scusa : Scontro alla Camera tra il Partito democratico e il presidente di Montecitorio Roberto Fico. I deputati Pd, mentre era in corso la discussione sul disegno di legge di riforma costituzionale sul referendum, hanno chiesto l’espulsione del collega M5s Giuseppe D’Ambrosio con l’accusa di aver fatto il gesto delle manette rivolto al deputato Gennaro Migliore. Alla notizia del rifiuto da parte del presidente, i deputati Pd sono ...

Guido Crosetto (FdI) pronto a lasciare la Camera : “Sarò più utile da fuori dal Parlamento” : Il deputato di Fratelli d'Italia Guido Crosetto sarebbe pronto a fare un passo indietro: "Le dimissioni non le ho presentate per divertimento, perché non sapevo cosa fare. Ritengo di poter fare cose più utili da fuori il Parlamento". Adesso ci sarebbe anche una data per il suo addio a Montecitorio: il prossimo 27 febbraio.Continua a leggere

Un seggio alla Camera lasciato vacante da M5s è andato al centrosinistra : Il centrosinistra ha vinto le elezioni in Sardegna segnate dall'astensionismo. Si votava oper sostituire il deputato M5s dimissionario Andrea Mura, 'sfiduciato' dal suo stesso partito per le numerose assenze. Nelle elezioni suppletive, riporta Quotidiano.net, si è imposto il giornalista 62enne Andrea Frailis con il 40,4% delle preferenze. Il candidato del M5s Luca Caschili non è andato oltre il ...

Cesare Battisti - proprietario pensione in Bolivia : “Era tranquillo - restava in Camera. Non ha mai lasciato i suoi dati” : È arrivato a novembre ed è rimasto fino al 4 dicembre. Non ha mai lasciato i suoi dati personali alla reception, ma solo quelli della persona di nazionalità Boliviana che lo aveva accompagnato. Ai microfoni di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, parla il signor Peralta, proprietario della pensione Casona Azul di Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), dove Cesare Battisti ha trascorso una parte del suo ultimo periodo di libertà prima dell’arresto e ...

Sudan - giornalista italiana fermata e rilasciata. 'Cancellate immagini da videoCamera e smartphone' : È durato solo qualche ora il fermo di Antonella Napoli in Sudan ma la paura è stata tanta. A raccontarlo è la stessa giornalista, raggiunta telefonicamente a Khartum, dove sta seguendo le proteste ...

Migranti - il presidente della Camera Fico : “Non si lascia solo chi fugge da dolore e morte” : Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha lanciato un appello ai presidenti dei Parlamenti europei per sensibilizzare le assemblee e i governi e raggiungere una soluzione condivisa della gestione delle emergenze, plaudendo alla proposta di Luigi Di Maio di accogliere donne e bambini: "L’Italia non deve essere lasciata sola. La nostra civiltà si misura da questo".Continua a leggere

Manovra - fiducia alla Camera. Di Maio : 'Tria resta'. Dall'Osso lascia M5s e va in FI - polemiche sulla penale che dovrebbe versare al ... : ... il ministro dell'economia appare isolato, ma si lavora per ricomporre lo strappo e per evitare le dimissioni del ministro durante la fase di approvazione della Manovra, con l'economia tornata al ...