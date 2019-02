Napoli | Albiol k o | vola in Spagna per un consulto

Napoli : caso Albiol : L'assenza per infortunio di Albiol diventa un caso in casa Napoli. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , il difensore spagnolo è volato a Barcellona per un consulto medico e Ancelotti lo perde per qualche settimana in attesa di capire se dovrà operarsi o meno.

Coppa Italia - per Milan-Napoli non convocati Hysaj e Albiol. Torna Allan : Domani sera, gara unica Il Napoli ha diramato la lista dei convocati per Milan-Napoli di Coppa Italia, in programma domani sera a San Siro. Quarti di finale, gara unica. Non ci sono Albiol e Hysaj che hanno accusato un legger affaticamento e, scrive il Napoli sul sito, “a scopo precauzionale non saranno del match”. Torna Allan e c’è anche il giovane Gaetano. I convocati: Meret, Ospina, Karnezis, Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Luperto, ...

Repubblica : allarme Napoli - in dubbio anche Albiol e Mertens : Sarebbero sei gli assenti contro la Lazio Emergenza Napoli. Domenica sera, contro la Lazio, sicuramente non ci saranno Allan e Insigne squalificati. Così come Hamsik he è infortunato e anche ieri ha svolto lavoro differenziato. Domani si discuterà il ricorso per Koulibaly. Se il Napoli dovesse vincerlo, allora il senegalese sarebbe domenica sera al centro della difesa. Altrimenti gli assenti salirebbero a quattro. Ma non finisce qui, come spiega ...

Inter-Napoli in Diretta LIVE : ammonito Albiol : 67′ ammonito Albiol per gioco scorretto 65′ Gran tiro di Callejon, Handanovic para 64′ SOSTITUZIONE INTER entra Vecino ed esce Borja Valero 56′ ammonito ALLAN per gioco scorretto 53′ Icardi libera Brozovic al tiro, palla lontana dai pali 50′ ammonito Borja Valero per gioco scorretto Ore 21.38 inizia il secondo tempo di Inter-Napoli 47′ Finisce […] L'articolo Inter-Napoli in Diretta LIVE: ammonito ...

Albiol regala al Napoli una vittoria batticuore : Prologo A sorpresa, rispetto a previsioni nemmeno poi tanto articolate, Ancelotti lancia il tridente dei “bassotti” con Mertens ed Insigne inizialmente preferiti alla fisicità di Milik, “eroe” dell’ultima vittoria a Cagliari. In porta nuova apparizione per Meret (contro la sua ex squadra). Difesa confermata con Ghoulam sempre più titolare. A centrocampo fuori Allan per infortunio e dentro Rog, insieme a Zielinski e Hamsik. Atto ...

Napoli-Spal - Albiol testina d'oro : Mertens svogliato - Meret mostruoso : Napoli compassato e sotto ritmo, in un'attesa quasi magica dell'evento risolutore. Che arriva nel recupero del primo tempo ed è una strenna di Raul Albiol. Il quasi niente della Spal non è bastato a ...

Albiol segna - Meret para tutto : il Napoli soffre ma batte la Spal 1-0 : Il Napoli gioca l'ultima partita prima di Natale di fronte ai propri tifosi nella cornice dello stadio San Paolo ed ospita la Spal. I partenopei, secondi in classifica a -8 dalla Juventus,...