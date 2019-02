Fiaccolata per Manuel nel quartiere dove è stato ferito

Omicidio di Curno - una Fiaccolata per ricordare Marisa e tutte le vittime di femminicidio : Curno , Bergamo, , 8 febbraio 2019 - L'ultimo abbraccio di Curno a Marisa Sartori , la 25enne uccisa a coltellate nella notte tra sabato 2 e domenica 3 febbraio dal marito Ezzedine Arjoun , sarà ...

Taranto - Fiaccolata per i bambini colpiti dal tumore : il manifesto con i volti di chi non c'è più : L'associazione 'Genitori Tarantini ha annunciato la manifestazione in programma per il 25 febbraio, giorno del trigesimo della morte di Giorgio, il quindicenne, stroncato da un sarcoma

"Scusateci". La sorella dell'omicida di Cardito in lacrime alla Fiaccolata per il piccolo Giuseppe : Lo scorso 4 gennaio la città di Cardito si è fermata a ricordare il piccolo Giuseppe, il bambino di 8 anni ucciso dal compagno della madre, Tony Essoubti Badre, perché aveva rotto la sponda del letto nuovo. Il comune della città ha organizzato una fiaccolata silenziosa in sua memoria. "È nostro dovere non dimenticare Giuseppe e Noemi, vittime innocenti della violenza che troppo spesso abita tra le nostre ...

Cardito - Fiaccolata per il piccolo Giuseppe : Candele accese e palloncini bianchi per ricordare il piccolo Giuseppe, il bimbo di sette anni ucciso a botte dal compagno della mamma. I ragazzini di Cardito, nel Napoletano, hanno voluto commemorare ...

Viterbo : Fiaccolata per la legalità : Appello al Sindaco Arena. Signor Sindaco, la nostra città a causa dei gravi episodi di cronaca degli ultimi giorni, ha dovuto fare i conti con il fatto che la malavita organizzata non è una realtà lontana da noi. Questa non è una sterile notizia che si apprende dalla tv e che non ci ...

Giulio Regeni - 3 anni fa la scomparsa : Fiaccolata a Fiumicello per ricordarlo. FOTO : Giulio Regeni, 3 anni fa la scomparsa: fiaccolata a Fiumicello per ricordarlo. FOTO Il 25 gennaio 2016 il ricercatore italiano è sparito al Cairo. Il suo cadavere è stato trovato 9 giorni dopo. Nel suo paese d'origine, questa sera, l'evento per commemorarlo, insieme ad altre iniziative in tutta Italia. La madre su Fb: "Non ...

Ragusa - Fiaccolata per Giulio Regeni : Amnesty Ragusa, organizza per domani , nel giorno del terzo anniversario dalla morte di Giulio Regeni, una fiaccolata. Appuntamento in Piazza Poste

Torino - Fiaccolata di Fratelli d'Italia per lo sgombero immediato dell'ex Moi : Una fiaccolata per chiedere lo sgombero immediato dell'ex Moi di Torino, l'area che fu destinata al villaggio olimpico nel 2006. In piazza Fratelli d'Italia: 'Salvini ascolti i suoi fedeli alleati del ...

A Ragusa - una Fiaccolata per Giulio Regeni : Una fiaccolata alla ricerca della verità, a tre anni dalla scomparsa di Giulio Regeni. E' stata organizzata a Ragusa dal gruppo Amnesty per giorno 25

Burkina Faso : stasera a Vigonza Fiaccolata per Luca ed Edith : Padova, 7 gen. (AdnKronos) - Una fiaccolata per Luca ed Edith per le vie di San Vito di Vigonza. E' l'iniziativa organizzata spontaneamente da un gruppo di parrocchiani in programma stasera. La fiaccolata sarà preceduta da una messa celebrata parroco da Don Paolo Benetollo, in programma alle ore 18.

Giarre - Fiaccolata per ricordare Sara vittima di femminicidio : Nonostante il freddo gelido, una fiaccolata si è tenuta questa sera ad Altarello, frazione di Giarre, per ricordare Sara Parisi, 58 anni, la donna vittima di femminicidio avvenuto sotto la sua ...

Matera - Marcia nazionale per la pace il 31 dicembre : Fiaccolata nei rioni Sassi : Matera - Quattro tappe di riflessione, con testimonianze, letture e preghiere, la fiaccolata lungo il suggestivo percorso dei rioni Sassi - segnato da secoli di presenze e sacrifici dell'uomo nell'...

Fiaccolata di Natale per le 43 vittime del Ponte Morandi : Una processione per ricordare chi non c'è più nelle vie di Certosa. La deposizione della natività sotto l'Albero nella piazza principale del quartiere -

Natale : Fiaccolata a Portofino - a due mesi dal crollo per il maltempo : Una fiaccolata di Natale ha unito idealmente Santa Margherita, Paraggi e Portofino: a quasi due mesi dal crollo della SP227 i due comuni liguri si sono abbracciati all’inizio della Cervara nella notte della vigilia di Natale, per percorrere insieme il tratto di strada. Presente il primo cittadino Matteo Viacava e il vicesindaco Giorgio D’Alia, come anche il sindaco di Santa Margherita Ligure, Paolo Donandoni. Al termine della fiaccolata le oltre ...