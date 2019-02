Bollo auto 2018 | esenzione pagamento 10 anni | quando vale

Bollo auto 2018 e blocco traffico - spetta l’esenzione giornaliera? : Bollo auto 2018 e blocco traffico, spetta l’esenzione giornaliera? Esenzione Bollo auto per blocco traffico: quando avviene la sospensione Il Bollo auto può essere sospeso? E se sì, quali circostanze potrebbero causare il blocco del pagamento? Il Comune impone il blocco del traffico per un certo numero di giorni all’ anno e quindi la nostra auto non può circolare. Oppure si decide di prendere l’auto solo per fare dei tragitti più ...

Bollo auto 2018 : evasione pagamento - dopo 3 anni arriva la radiazione : Bollo auto 2018: evasione pagamento, dopo 3 anni arriva la radiazione evasione Bollo auto e radiazione: come funziona Il pagamento del Bollo auto è stato evaso per 3 anni consecutivi? La conseguenza diretta è la radiazione del veicolo dal PRA (Pubblico Registro automobilistico). In diversi articoli su questo sito abbiamo infatti affermato che qualora non venga notificato il mancato pagamento del Bollo auto, questa tassa (di proprietà) cade in ...

Bollo auto 2018 : esenzione pagamento con radiazione - i casi possibili : Bollo auto 2018: esenzione pagamento con radiazione, i casi possibili pagamento Bollo auto: quando avviene la radiazione La radiazione del veicolo può comportare l’esenzione dal pagamento del Bollo auto 2018. Va ricordato che la normativa in merito a questa imposta può variare di Regione in Regione, pertanto per i casi specifici si consiglia di andare a vedere il regolamento previsto dalla Regione di riferimento. A livello nazionale, e dunque ...

Bollo auto 2019 : pagamento dimezzato online - caos esenzione in Piemonte : Bollo auto 2019: pagamento dimezzato online, caos esenzione in Piemonte Le ultime notizie sul Bollo auto 2019 riguardano il dimezzamento del pagamento per tutti i proprietari di quelle auto che hanno tra i 20 e i 29 anni di vita (qui l’elenco). Tuttavia, per ottenere l’esenzione parziale (al 50%) dal pagamento del Bollo auto, è necessario presentare il Certificato di rilevanza storica rilasciato dall’ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, ...

Bollo auto 2019 : esenzione pagamento al 50% - requisiti e costo : Bollo auto 2019: esenzione pagamento al 50%, requisiti e costo esenzione Bollo auto al 50% Con la nuova Legge di Bilancio arriva anche il dimezzamento del Bollo per le auto ultraventennali. Non si tratta delle auto “storiche” (uelle che hanno dai 30 anni in su) ma di quelle, appunto, con età compresa tra i 20 e i 29 anni. Bollo auto 2019: cosa cambia? Nella manovra del 2015 era stato previsto il pagamento del Bollo anche per le auto ...

Bollo auto 2019 : evasione pagamento - come scoprirla con la targa : Bollo auto 2019: evasione pagamento, come scoprirla con la targa Controllo Bollo auto online, come si fa È possibile sapere se il Bollo auto su un veicolo è stato pagato semplicemente conoscendone la targa e recandosi sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Infatti, tra i servizi del portale, è possibile accedere anche a quello denominato Interrogazione Pagamenti effettuati. Il servizio è disponibile dal lunedì alla domenica, dalle ore 7 alle ...

Evasione Bollo auto con targa estera - i divieti da gennaio 2019 : Evasione Bollo auto con targa estera, i divieti da gennaio 2019 Bollo auto gennaio 2019, cambiano le sanzioni per l’Evasione L’Evasione del pagamento del Bollo auto non sarà più possibile per i veicoli che circolano con targa estera, o quasi. Il Decreto Sicurezza ha infatti istituito un regime sanzionatorio piuttosto pesante per gli automobilisti che si ostinano a guidare i propri veicoli targati all’estero nel Paese, con multe ...

Bollo auto 2018 : condono totale dal giudice di pace - come ottenerlo : Bollo auto 2018: condono totale dal giudice di pace, come ottenerlo condono giudice di pace, cosa può fare per il Bollo auto Forse non tutti sanno che la pace fiscale è già entrata in vigore, grazie a un pacchetto di misure consolidato tramite decreto legge (DL n. 119/18). Nel novero delle novità rientra anche il condono delle cartelle esattoriali notificate tra il 2000 e il 2010 e di importo inferiore a 1.000 euro, relative a tributi locali ...

Bollo auto 2018 : condono evasione - ecco i debiti cancellati : Bollo auto 2018: condono evasione, ecco i debiti cancellati condono Bollo auto 2018, quali debiti Bollo auto 2018: condono evasione, ecco i debiti cancellati condono debiti Bollo auto, quali entrano Le ultime notizie sul Bollo auto riferiscono di una sanatoria in arrivo, che lunedì 15 ottobre 2018 potrebbe essere inserita nel programma di Pace Fiscale legato all’ultima bozza del Def, in attesa di approvazione da parte del Consiglio dei ...