Quota cento | interessa più di mille «Ma non è detto che ne approfittino»

Così il leghista Brambilla bombarda - ancora - la Quota cento salviana : Milano. Sedicimila domande per andare in pensione con quota cento nei primi tre giorni dall'entrata in vigore della misura, rappresentano per Alberto Brambilla, che è consigliere economico di Palazzo ...

Veneto : Moretti (Pd) - 'Quota cento aggraverà drammatica carenza medici' : Venezia, 31 gen, (AdnKronos) - “La carenza di personale è drammatica e con la pensione a quota 100 voluta dal governo Lega-Cinque Stelle è destinata ad aggravarsi, mentre il Piano sociosanitario approvato in Consiglio lo scorso dicembre non dà alcuna risposta all’emergenza. Prima i veneti, basta che

Durigon - sottosegretario-bodyguard della Quota cento - e di Salvini - : ... Durigon, nel ruolo di uomo-argine: qualcuno, nei giorni duri delle discussioni sul bilancio, diceva che il ministro dell'Economia Giovanni Tria rischiava di non restare al Mef? Ecco che lui, di buon ...

Pensioni : Inas Cisl - in Veneto oltre 700 richieste informazioni su Quota cento : Venezia, 30 gen. (AdnKronos) - Il pubblico dei quota 100 ha occupato, tra ieri e oggi, gran parte del lavoro di assistenza degli sportelli dell'Inas in tutto il Veneto. "Moltissimi, oltre 700, hanno richiesto l'estratto conto, il primo passo per verificare i avere i requisiti contributi previsti dal

Costalli : 'Saranno i giovani il conto del reddito di cittadinanza e di Quota cento?' - 27/01/2019 - : 'Il reddito di cittadinanza e la parziale revisione della legge Fornero con 'quota 100' per le pensioni rappresentano certamente una svolta nella politica sociale del Paese. Una 'grande scommessa' buttata sul tavolo quasi a 'occhi chiusi', proprio nel momento in cui la congiuntura sta peggiorando in tutt'Europa e in Italia torna ad affacciarsi ...

Con Quota 100 taglio del 15 per cento netto sul primo assegno : quota 100 sta per partire. Il decretone varato dal governo andrà a cambiare radicalmente il sistema previdenziale. I primi quotisti andranno in pensione ad aprile, poi tochherà agli statali il ...

Via libera del CdM a reddito di cittadinanza e Quota cento : Le misure economiche del governo. "Sono due misure che non rispondono a estemporanee promesse elettorali, ma sono promesse che appartengono a un progetto di politica sociale che riguarda 5 milioni di persone in condizione di povertà e un milione di persone in 3 anni che potranno andare in anticipo in pensione. Questo governo mantiene le promesse". Così il ...

Quota cento per gli esodati del credito - può cambiare qualcosa? : Gentile lettore, in attesa della riforma definitiva da attuare con il decreto legge annunciato entro gennaio 2019, le bozze al momento circolanti del decreto, l'attuale articolato dell'art. 14 c. 9 ...

Governo - verso il rinvio del cdm su reddito e Quota cento. Battaglia sulle cifre tra Lega e M5S : verso il rinvio del Consiglio dei ministri su reddito di cittadinanza e quota cento. La riunione del Governo, che avrebbe dovuto varare i provvedimenti-manifesto della maggioranza gialloverde, era già ...

Pensioni e LdB 2019 : il maxi decreto su Quota cento e opzione donna in aula domani : Le ultimissime novità sulle Pensioni e sul maxi decreto che dovrebbe (resta d’obbligo il condizionale visti i ripetuti rinvii) approdare in Consiglio dei Ministri il 17 gennaio giungono dalle anticipazioni sui contenuti dello stesso da parte di 'Affari Italiani' che ha pubblicato in anteprima le misure riguardanti il comparto previdenziale: principalmente la quota 100 e la proroga di opzione donna. I dettagli ad oggi. Pensioni flessibili tramite ...

"Quota cento" si allontana : euro in pensione sei mesi dopo : Quota 100 partirà a scaglioni. La bozza del decreto, contenente anche le norme sul reddito di cittadinanza, contiene qualche sorpresa per coloro che intendono approfittare delle norme per lasciare in ...

"Quota cento" si allontana : in pensione sei mesi dopo : Quota 100 partirà a scaglioni. La bozza del decreto, contenente anche le norme sul reddito di cittadinanza, contiene qualche sorpresa per coloro che intendono approfittare delle norme per lasciare in ...

"Quota cento" si allontana : ?in pensione sei mesi dopo : Quota 100 partirà a scaglioni. La bozza del decreto, contenente anche le norme sul reddito di cittadinanza, contiene qualche sorpresa per coloro che intendono approfittare delle norme per lasciare in anticipo il lavoro. Chi ha raggiunto almeno i 62 anni di età con 38 anni di contributi entro il 31 dicembre scorso potrà pensionarsi dal primo aprile. Per i dipendenti del settore privato che li raggiungono dal primo gennaio 2019 la finestra si apre ...

Problema Quota cento : Merkel media con Roma - ma è preoccupata dal superamento della Fornero : Un colloquio di mezz'ora stamane al primo piano dell'Hotel Amigo in centro a Bruxelles, dove alloggiano entrambi, in questi giorni di consiglio europeo ma soprattutto di trattative tra Italia e Ue sulla manovra. Angela Merkel tende la mano a Giuseppe Conte, che con il bilaterale con la Cancelliera entra nel vivo dei negoziati sul nuovo documento di bilancio presentato al presidente della Commissione Jean Claude Juncker mercoledì scorso. ...