Diciotti | Salvini presenta memoria Allegati testi Conte e Di Maio

Diciotti - la difesa di Salvini : ecco la memoria presentata in Giunta : Salvini si difende sul caso Diciotti. E lo fa presentando in Giunta per le immunità una memoria "tecnica" perché tale è il giudizio che i parlamentari dovranno dare nel decidere se concedere o meno ai giudici l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno.Fonti del Viminale hanno fatto trapelare il contenuto della memoria presentata dal leghista. I senatori la leggeranno solo domani, ma da quanto trapelato fino a questo ...

Caso Diciotti - Matteo Salvini presenta la sua memoria alla giunta per le Immunità del Senato : memoria tecnica e non politica - Fonti della Lega sottolineano comunque come la memoria del ministro dell'Interno sia esclusivamente "tecnica" e non "politica" , perché "tale è il giudizio che la ...

Diciotti - la difesa di Salvini : "Agito nell'interesse pubblico" : Salvini si difende sul caso Diciotti. E lo fa presentando in Giunta per le immunità una memoria "tecnica" perché tale è il giudizio che i parlamentari dovranno dare nel decidere se concedere o meno ai giudici l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno.Fonti del Viminale hanno fatto trapelare il contenuto della memoria presentata dal leghista. I senatori la leggeranno solo domani, ma da quanto trapelato fino a questo ...

Diciotti - arriva in Giunta la memoria di Salvini : "Fu interesse pubblico - come disse Conte" : Secondo fonti del Viminale la memoria difensiva "non entra nel merito della sussistenza o meno del reato di sequestro e non contiene attacchi ai giudici". Nel testo si parla anche di ordine pubblico "che il ministro dell'Interno ha il dovere, prima ancora che il potere, di tutelare".

Diciotti - la difesa di Salvini : "Agito nell'interesse : Salvini si difende sul caso Diciotti. E lo fa presentando in Giunta per le immunità una memoria "tecnica" perché tale è il giudizio che i parlamentari dovranno dare nel decidere se concedere o meno ai giudici l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno.Fonti del Viminale hanno fatto trapelare il contenuto della memoria presentata dal leghista. I senatori la leggeranno solo domani, ma da quanto trapelato fino a questo ...

Diciotti : memoria Salvini 'tecnica' : ... si spiega in una nota, "tale è il giudizio che la Giunta deve dare sul caso" e non "politica". "I componenti e il presidente della Giunta - si osserva - leggeranno il testo non prima di domani e per ...

Sul caso Diciotti Salvini presenta una memoria 'tecnica' in Giunta immunità : E si tratta di una memoria esclusivamente tecnica, non politica: lo spiegano fonti della Lega, perchè 'tale è il giudizio che …

Caso Diciotti - Salvini presenta la memoria difensiva con documenti di Conte e Di Maio : Insieme alla sua memoria, il Ministro dell'Interno ha presentato anche anche due documenti firmati dal presidente del...

Diciotti - la memoria di Salvini : “Fu iniziativa del governo”. In allegato i documenti di Conte - Di Maio e Toninelli : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha appena presentato la sua memoria alla Giunta per le Immunità del Senato che dovrà decidere sulla richiesta del Tribunale dei ministri di Catania di processare il vicepremier per il reato di “sequestro di persona aggravato” per il caso della nave Diciotti. Domani mattina alle 8.30 è prevista la convocazione della Giunta. In allegato alla memoria anche due documenti firmati rispettivamente ...

Caso Diciotti - Matteo Salvini presenta sua memoria in Giunta Senato : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha presentato la sua memoria alla Giunta per le Immunità del Senato che dovrà decidere sulla richiesta del Tribunale dei ministri di Catania di processare il ...

"Iniziativa politica del governo"Diciotti - ecco la difesa di Salvini : ANTICIPAZIONE/ Nessun attacco ai giudici. L'onere dell'accoglienza spettava a Malta. Iniziativa politica del governo. ecco i punti della memoria difensiva di Salvini sul caso Diciotti Segui su affaritaliani.it

Caso Diciotti - Di Maio : "Immunità per Salvini? È un caso specifico" : "Bisogna difendersi nel processo e non dal processo". Era questo fino a poco tempo fa il mantra dei 5 Stelle, da sempre contrari a negare le autorizzazioni a procedere, senza eccezioni di sorta. Anche quando il 'caso Diciotti' si è riproposto il Movimento 5 Stelle sembrava non avere alcun dubbio sul da farsi. La musica è però presto cambiata; è arrivata la difesa d'ufficio dei vari Ministri e la posizione del Movimento è diventata ...

Diciotti - Luigi Di Maio : “Siamo contro l’immunità - ma quello di Salvini è un caso specifico” : Di Maio non chiarisce come ha intenzione di votare il M5S: "Noi siamo sempre stati contro l'immunità, questo è un caso specifico, i senatori della Giunta hanno la mia totale fiducia. Tutte le volte che qualcuno ha scommesso sulla caduta del governo, la scommessa è stata vinta da noi e persa dagli altri, su questo non ho nessun problema e preoccupazione".Continua a leggere

Salvini : "Scambio Diciotti-Tav? Chi lo pensa va curato" : Nessuno scambio Diciotti-Tav. Parola di Matteo Salvini. Non ci può essere nella maggioranza di governo nessun accordo in tal senso tra Lega e M5S. Salvini spiega che: "Chi la pensa così andrebbe curato, perché pensare che si metta sul mercato, come in un suk, una grande opera necessaria al Paese e un processo, proprio non ha capito niente, né di me né del governo". La Lega è da sempre favorevole all’Alta velocità Torino-Lione a differenza ...